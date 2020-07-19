Любовная драма на улице Гонсиори: девушка застрелилась, а молодой человек пропал без вести

Перед исчезновением Коппельманн, как и обычно, был в хорошем настроении. «У него не могло быть в голове мыслей о самоубийстве», – сказал Брехер, который последним видел пропавшего. Коппельманн просто радовался своей свободе, зарабатывал всего 90 крон в месяц.

300 крон было отложено

И какое-то время можно жить беззаботно. «Время отдыхать, зачем сейчас работать?» – пошутил он, когда ушел из дома 18 сентября и забрал с собой все свои деньги. Опять-таки вопреки своим обычным привычкам.

Письмо девушки, которое было найдено в ее сумочке, несомненно говорит о том, что Харью сама покончила жизнь самоубийством, хотя и безуспешно. Но для чего такие усилия раненой жертвы, если бы Коппельманн на самом деле ворвался в ее комнату, толкнул в кровать, схватил револьвер и выстрелил?!

«Uudisleht» предположил, что Коппельманн действительно угрожал убить девушку перед отъездом, но что-то пошло не так. У пережившей такой ужас девушки в сознании осталась картина направленного на нее дула револьвера. Теперь, лишенная здравого рассудка, она убеждена, что в нее выстрелил мужчина.

Полдюжины версий того, что могло случиться с Марией Харью и Яаном Коппельманном

В «Uudisleht» опубликовали разные версии того, как могла развиваться любовная драма на улице Гонсиори.

1. Коппельманн выстрелил в Харью, сбежал и где-то спрятался. Эту версию подтверждает сказанное Марией Харью своей хозяйке – госпоже Вильдт, что Коппельманн выстрелил ей в голову, а затем сбежал через окно. То же самое она говорила во время допроса полицией. Но окно комнаты Харью было закрыто изнутри. Как тогда Коппельманн мог сбежать через окно? Раненая объяснила, что боится сквозняка, поэтому закрыла окно сразу после того, как Коппельманн сбежал. Тем не менее врачи подтвердили, что девушка с почти смертельной раной и простреленным мозгом никогда бы не смогла это сделать. И если Коппельманн находился в комнате девушки, то он мог бы использовать дверьдля того, чтобы сбежать. Но и дверь была заперта изнутри после того, как Харью была ранена, это подтвердила госпожа Вильдт. Следовательно, Коппельманн не мог застрелить Харью.

2. Коппельманн выстрелил в Харью, а затем убил себя. Несомненно то, что Харью сама выстрелила в голову. Об этом свидетельствует лист бумаги, найденный рядом с ней, на котором она просит никого не винить в своей смерти. Однако с окном в комнате Харью снова возникает загадка. Почему Харью не вымыла его и не поставила зимние окна несмотря на то, что госпожа Вильдт давала ей такое распоряжение? Мария ждала своего гостя через окно? Кого он ждала? Непонятно и обвинение Харью против Коппельманна. Была ли у Коппельманна какая-то причина убивать Харью? Едва ли. Яан вовсе не был большим другом женщин, поэтому мотив ревности полностью исчезает. Самоубийство Харью планировала давно, начиная с весны. Еще за день до выстрела она говорила госпоже Вильдт, что убьет себя, ведь это так легко сделать револьвером лежа в кровати. Так исчезают первые два предположения: Яан Коппельманн не виновен и у него не было причин убивать или прятаться.

3. Коппельманн и Харью решили уйти из жизни вместе. Коппельманн выполнил задуманное, а Харью испугалась и попыталась покончить с собой позже. Это подтверждается заметкой Марии Харью, написанной 18 сентября, что они собираются в Ванксе, и что должны произойти какие-то неприятности. 18 сентября Яан покинул дом – он вышел без пальто, только в синем костюме. Куда он делся? Выход из дома без пальто подтверждает то, что он не собирался идти далеко. А что насчет дневника Харью? Допустим, что они вдвоем поехали в Хагуди и оттуда пошли в Ванксе. По пути произошла перебранка, сцена ревности, Яан предложил умереть вместе и Харью согласилась. Затем мужчина достал из кармана револьвер и выстрелил в нее. Его револьвер всегда был заряжен – шесть патронов могло быть в барабане и еще один в стволе (в «Браунинге» калибра 6,35 это возможно). Первая пуля убила Яана, однако Мария не осмелилась последовать за ним. Она поехала обратно в город и позже попыталась покончить жизнь самоубийством.

4. Харью убила Коппельманна, но совесть заставила свести счеты и с собственной жизнью. Это еще более вероятно. Истеричная девушка была влюблена, но Яан был холоден. Девушка взяла в руки револьвер и убила своего возлюбленного. Итак, седьмой патрон достался Яану, шестой самой себе, а после осталось еще пять. Но как девушка получила револьвер? Где же начали развиваться кровавые события? На дороге между Хагуди и Ванксе или же где-то еще?

5. Коппельманн был убит третьими лицами по просьбе Харью. Из-за замучавшей совести Харью попыталась покончить с собой. Было известно, что у Коппельманна имелись деньги. Можно предположить, что кто-то хотел его обобрать и Мария появилась лишь для того, чтобы соблазнить молодого человека. Где-нибудь в тихом месте Коппельманн был убит, а деньги просто забрали. Девушка, являясь соучастницей преступления, не смогла жить с этим и решила наказать себя.

6. Коппельманн жив. Он симулировал исчезновение, чтобы спастись от девушки, которая хотела любви, а возможно и брака. Мария могла угрожать убить себя, если он ее бросит. Чтобы девушка действительно смогла осуществить свой план, Яан оставил ей свой револьвер.