Любовная драма на улице Гонсиори: девушка застрелилась, а молодой человек пропал без вести
В полдень пятницы, 5 октября 1934 года, в отделение криминальной полиции Таллинна сообщили о том, что по адресу Гонсиори 9-1 с простреленной головой найдена домработница Мария Харью (27 лет). Сообщившим в полицию о трагедии был владелец квартиры Оскар Вильдт. Совсем скоро следователи оказались в центре загадочной истории, где все было совсем не так, как казалось на первый взгляд.
Криминалисты и полицейские, которые прибыли в квартиру Вильдта, обнаружили Марию Харью на кровати с пробитой пулей головой. Рядом с женщиной лежал маленький револьвер со свежими следами от выстрела и пятью патронами внутри. Машина Красного Креста сразу же доставила раненую в больницу. Во время допроса Мария Харью успела сообщить, что около месяца назад на пляже Строоми она познакомилась с 31-летним Яаном Коппельманном, который проживал по адресу Оскари 34. По ее словам, между ними завязалась дружеская связь, однако начали спекулировать о совсем ином характере их отношений.
Признания умирающей девушки
Как сообщила Мария, приходивший к ней несколько дней назад Яан пригласил ее на дачу в Ванксе. В субботу вечером они вместе отправились на хутор, расположенный в 28 километрах от города, где провели весь следующий день. Харью пришла домой пешком уже в понедельник утром, а Коппельманн отказался ехать в город и остался на хуторе.
Примерно в полдень пятницы Яан Коппельманн неожиданно пришел навестить Марию Харью, повалил ее на кровать и дважды выстрелил из револьвера. Как писала газета «Waba Maa» от 6 октября, одна из пуль в цель все же не попала, вторая пробила ей голову попав висок. По какой причине Коппельманн совершил это, Мария Харью не знала или же не желала говорить.
Свой дом Яан Коппельманн покинул еще раньше – 18 сентября. Жительница улицы Оскари – Алиде Томберг – явилась в Таллиннскую криминальную полицию еще за несколько дней до того, как Харью была найдена раненой. Женщина сообщила, что ее брат Яан Коппельманн, который работал водителем на глиняном заводе, ушел из дома 18 сентября и с тех пор его больше не видели. Что еще более любопытно, так это тот факт, что он взял с собой и деньги, которые он откладывал (в три раза больше его месячной зарплаты), а также забрал с собой револьвер из ящика стола.
Госпожа Томберг была уверена, что с Яаном должно быть случилось что-то плохое. После того, как раненой была найдена Харью, первой версией следствия стала любовная драма, в которой обе стороны решили покончить жизнь самоубийством. Тогда предполагалось, что молодой человек умер первым, и девушка решила последовать за ним.
После дачи показаний Мария впала в кому, а Яан все еще был пропавшим без вести. Но вскоре картина стала выглядеть совершенно иначе.
Мистические записи в дневнике
9 октября в «Uudisleht» написали, якобы следствие до сих пор смогло установило лишь то, что служанка стреляла в себя сама и что Коппельманн не был убийцей, как говорила раненая женщина. К тому времени органы власти более не считали Коппельманна живым. Основанием для такого мнения стал дневник Марии Харью.
К делу, самые важные страницы которого на тот момент еще не были написаны, был добавлен маленький дневник Марии Харью с синей обложкой, который был найден в квартире одного из ее знакомых. «Здесь человек, который особо не привык пользоваться пишущими принадлежностями, написал две страницы», – описывалось в «Uudisleht». В нем были лишь краткие заметки о делах и встречах, но имя Яана Коппельманна фигурирует в них весьма часто. Один раз было использовано имя вместе с фамилией, затем только лишь имя.
А вот 18 сентября была сделана более подробная запись: «Ездили с парнем в деревню. Выехали. Были в лесу, а потом произошло нечто шокирующее и страшное...»
Что произошло в лесу Хагуди?
Полицейским удалось установить последние передвижения пары. Мария и Яан, скорее всего, вместе поехали в Хагуди, где в семи-восьми километрах от станции проживал один из родственников молодого человека. Возможно, они планировали навестить его, но по дороге их никто не видел.
На тот момент для полиции самой вероятной версией было то, что смерть настигла Коппельманна где-нибудь у дороги в лесу. Как это произошло? Только Мария Харью, чья жизнь висела на волоске, могла ответить на этот вопрос. Полиция сосредоточилась на поиске Яана Коппельманна или его тела, что, к сожалению, не дало никакого результата.
Револьвер, в котором не заканчиваются патроны
Одно было ясно: Мария Харью взяла с собой револьвер Коппельманна, чтобы позже покончить с собой. В таком случае она должна была где-то пополнить запас патронов. «Браунинг» калибра 6,35 вмещал шесть патронов. Согласно новой версии следствия, один патрон забрал жизнь его владельца в лесу Хагуди и после этого патронов оставалось лишь пять. Несмотря на это, когда Мария Харью была найдена в своей комнате с простреленной головой в пятницу, в «Браунинге» все еще оставалось пять патронов, а шестой патрон валялся рядом с кроватью.
Это обстоятельство озадачило следователей. Был ли все же револьвер причиной смерти Коппельманна, иначе для чего девушке нужно было заряжать барабан револьвера до последнего патрона, прежде чем покончить с собой? Можно было также предположить, что мужчина покончил жизнь самоубийством иным способом.
Безответная любовь
О предполагаемом самоубийстве Коппельманна близкие думали меньше всего. По словам друзей и родственников, он не был романтиком, жизнь которого женщины могли бы перевернуть с ног на голову. В общем-то он и не особо ухаживал за Марией Харью.
Яан познакомился с Марией в конце июля на пляже Строоми. Мужчина воспринимал это знакомство как мимолетный роман. Часто были совместные прогулки, но они происходили в основном по инициативе девушки. Молодому человеку это уже надоедало, поэтому за несколько дней до таинственного 18-го сентября, он признался своему бывшему коллеге Брехеру, с которым он работал на одной машине в АО «Savi»: «Есть один такой странный человек – когда ей что-то говоришь, то сразу начинает плакать. Но я скоро от нее избавлюсь».
Работодатель Марии Харью подтвердил, что настроение девушки могло изменяться в одно мгновение, а также то, что она неоднократно угрожала убить себя.
Перед исчезновением Коппельманн, как и обычно, был в хорошем настроении. «У него не могло быть в голове мыслей о самоубийстве», – сказал Брехер, который последним видел пропавшего. Коппельманн просто радовался своей свободе, зарабатывал всего 90 крон в месяц.
300 крон было отложено
И какое-то время можно жить беззаботно. «Время отдыхать, зачем сейчас работать?» – пошутил он, когда ушел из дома 18 сентября и забрал с собой все свои деньги. Опять-таки вопреки своим обычным привычкам.
Для следствия драма Харью-Коппельманна оказалась делом, в котором можно было делать только лишь предположения. Еще одним таким предположением стало то, что девушка случайно убила своего возлюбленного.
Письмо девушки, которое было найдено в ее сумочке, несомненно говорит о том, что Харью сама покончила жизнь самоубийством, хотя и безуспешно. Но для чего такие усилия раненой жертвы, если бы Коппельманн на самом деле ворвался в ее комнату, толкнул в кровать, схватил револьвер и выстрелил?!
«Uudisleht» предположил, что Коппельманн действительно угрожал убить девушку перед отъездом, но что-то пошло не так. У пережившей такой ужас девушки в сознании осталась картина направленного на нее дула револьвера. Теперь, лишенная здравого рассудка, она убеждена, что в нее выстрелил мужчина.
Полдюжины версий того, что могло случиться с Марией Харью и Яаном Коппельманном
В «Uudisleht» опубликовали разные версии того, как могла развиваться любовная драма на улице Гонсиори.
1. Коппельманн выстрелил в Харью, сбежал и где-то спрятался. Эту версию подтверждает сказанное Марией Харью своей хозяйке – госпоже Вильдт, что Коппельманн выстрелил ей в голову, а затем сбежал через окно. То же самое она говорила во время допроса полицией. Но окно комнаты Харью было закрыто изнутри. Как тогда Коппельманн мог сбежать через окно? Раненая объяснила, что боится сквозняка, поэтому закрыла окно сразу после того, как Коппельманн сбежал. Тем не менее врачи подтвердили, что девушка с почти смертельной раной и простреленным мозгом никогда бы не смогла это сделать. И если Коппельманн находился в комнате девушки, то он мог бы использовать дверьдля того, чтобы сбежать. Но и дверь была заперта изнутри после того, как Харью была ранена, это подтвердила госпожа Вильдт. Следовательно, Коппельманн не мог застрелить Харью.
2. Коппельманн выстрелил в Харью, а затем убил себя. Несомненно то, что Харью сама выстрелила в голову. Об этом свидетельствует лист бумаги, найденный рядом с ней, на котором она просит никого не винить в своей смерти. Однако с окном в комнате Харью снова возникает загадка. Почему Харью не вымыла его и не поставила зимние окна несмотря на то, что госпожа Вильдт давала ей такое распоряжение? Мария ждала своего гостя через окно? Кого он ждала? Непонятно и обвинение Харью против Коппельманна. Была ли у Коппельманна какая-то причина убивать Харью? Едва ли. Яан вовсе не был большим другом женщин, поэтому мотив ревности полностью исчезает. Самоубийство Харью планировала давно, начиная с весны. Еще за день до выстрела она говорила госпоже Вильдт, что убьет себя, ведь это так легко сделать револьвером лежа в кровати. Так исчезают первые два предположения: Яан Коппельманн не виновен и у него не было причин убивать или прятаться.
3. Коппельманн и Харью решили уйти из жизни вместе. Коппельманн выполнил задуманное, а Харью испугалась и попыталась покончить с собой позже. Это подтверждается заметкой Марии Харью, написанной 18 сентября, что они собираются в Ванксе, и что должны произойти какие-то неприятности. 18 сентября Яан покинул дом – он вышел без пальто, только в синем костюме. Куда он делся? Выход из дома без пальто подтверждает то, что он не собирался идти далеко. А что насчет дневника Харью? Допустим, что они вдвоем поехали в Хагуди и оттуда пошли в Ванксе. По пути произошла перебранка, сцена ревности, Яан предложил умереть вместе и Харью согласилась. Затем мужчина достал из кармана револьвер и выстрелил в нее. Его револьвер всегда был заряжен – шесть патронов могло быть в барабане и еще один в стволе (в «Браунинге» калибра 6,35 это возможно). Первая пуля убила Яана, однако Мария не осмелилась последовать за ним. Она поехала обратно в город и позже попыталась покончить жизнь самоубийством.
4. Харью убила Коппельманна, но совесть заставила свести счеты и с собственной жизнью. Это еще более вероятно. Истеричная девушка была влюблена, но Яан был холоден. Девушка взяла в руки револьвер и убила своего возлюбленного. Итак, седьмой патрон достался Яану, шестой самой себе, а после осталось еще пять. Но как девушка получила револьвер? Где же начали развиваться кровавые события? На дороге между Хагуди и Ванксе или же где-то еще?
5. Коппельманн был убит третьими лицами по просьбе Харью. Из-за замучавшей совести Харью попыталась покончить с собой. Было известно, что у Коппельманна имелись деньги. Можно предположить, что кто-то хотел его обобрать и Мария появилась лишь для того, чтобы соблазнить молодого человека. Где-нибудь в тихом месте Коппельманн был убит, а деньги просто забрали. Девушка, являясь соучастницей преступления, не смогла жить с этим и решила наказать себя.
6. Коппельманн жив. Он симулировал исчезновение, чтобы спастись от девушки, которая хотела любви, а возможно и брака. Мария могла угрожать убить себя, если он ее бросит. Чтобы девушка действительно смогла осуществить свой план, Яан оставил ей свой револьвер.
В начале ноября «Päevaleht» сообщила, что Мария Харью поправилась, очнулась и, наконец призналась, что действительно выстрелила себе в голову. Яан Коппельманн пока не найден. Среди вещей девушки было обнаружено любовное письмо, которое, как казалось поначалу, было написано Коппельманном. Дело стало еще более запутанным, когда экспертиза подтвердила, что письмо было подделано. Появилась следующая версия истории, которая теперь предполагала, что Яан утонул на болоте неподалеку от Юуру.
Мария призналась не только в том, что пустила себе в голову пулю, но и в том, что 30 сентября они были у родителей Яана в деревне Юуру. В тот день Яан и Мария выпивали на сеновале. Внезапно Коппельманн встал и ушел, не сказав ни слова. Почему Харью пыталась покончить с собой и что произошло между ними, женщина говорить отказалась.
Поскольку в окрестностях Юуру много болотистых мест, полиция выдвинула версию, что мужчина упал в болото и утонул, поэтому тело и не было найдено. Яан Коппельманн исчез, и эта загадка остается нерешенной почти 90 лет спустя. Мария Харью была единственной, кто знал, что на самом деле произошло, и молчала об этом до конца своей жизни. Старая мать Яана, которая с тревогой поехала в город, когда услышала об исчезновении сына, оставалась в неведении.
«Я не думаю, что он все еще жив», – сказала старушка «Uudisleht» 12 октября. «Если бы он был жив, он обязательно пришел бы домой. Он не был бродягой или пьяницей. Я больше не надеюсь, что увижу его живым. Он мертв, убит... Виноват какой-то злой человек. Он сам не наложил бы на себя руки. Нужно найти его тело, я бы похоронила его как положено, и тогда я бы знала, где мой сын. Но сейчас я не знаю, где покоится его тело. Я не знаю, как долго мне придется ждать, пока я узнаю, что случилось с Яаном».