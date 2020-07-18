Лысую Наталью Подольскую сравнили с героиней «Пятого элемента»

Подписчики привыкли видеть Наталью Подольскую в женственном образе — с длинными распущенными волосами. Но, судя по всему, певице весьма поднадоел сложившийся имидж. Накануне она показала кадр, на котором преобразилась до неузнаваемости, пишет Starhit.ru.
На снимке 38-летняя Наталья предстала с голым черепом. «Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» — сообщила звезда.
Подписчики сначала не поняли — что же случилось с их любимицей. «Наташа, зачем вы это сделали?»; «Вот до чего карантин доводит»; «Все было хорошо, что это такое?»; «Наталья, верните свои роскошные волосы»; «Поющая дива из «Пятого элемента», — писали неравнодушные.
Но затем, приглядевшись внимательно осознали, что артистку просто искусно загримировали. Сама Подольская не уточнила, по какому поводу решила кардинально сменить имидж — возможно, это связано со съемками нового клипа или же другими проектами, которые она пока не озвучивает.
К слову, поклонники вспомнили, что за неделю до этого жена Владимира Преснякова-младшего уже публиковала кадр с короткими волосами и ножницами, явно намекая на то, что ей хочется избавиться от шевелюры. «Есть огромное желание меняться...» — написала тогда артистка.
В последнее время Наталья часто экспериментирует с внешностью: не стесняется публиковать смелые кадры в нижнем белье, подчеркивая стройное тело и формы, а также примерять разные образы.
«Я отхожу от лиричной дивы. Скучно стало в этом амплуа. Мне не хочется носить длинные наряды, раскидывать ручки и петь мелодичные песни, хочется огня. Со мной это произошло после рождения сына. Я полностью заменила гардероб, перешла на жесткое мини. Раньше комплексовала, мне было неудобно в коротких нарядах. Я приняла свое тело, полюбила его. Активно стало заниматься спортом. Увидела, какое подкаченное тело может быть — это придало мне уверенности», — поделилась участница «Фабрики звезд-5».
Новый образ пришелся по душе и супругу Подольской, который рад таким переменам и поддерживает жену. «Дело в том, что она такая же, как я. Абсолютно. Это моя половинка, без которой невозможно жить и дышать», — отмечал музыкант.