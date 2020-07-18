Лысую Наталью Подольскую сравнили с героиней «Пятого элемента»

На снимке 38-летняя Наталья предстала с голым черепом. «Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» — сообщила звезда.

Подписчики сначала не поняли — что же случилось с их любимицей. «Наташа, зачем вы это сделали?»; «Вот до чего карантин доводит»; «Все было хорошо, что это такое?»; «Наталья, верните свои роскошные волосы»; «Поющая дива из «Пятого элемента», — писали неравнодушные.

Но затем, приглядевшись внимательно осознали, что артистку просто искусно загримировали. Сама Подольская не уточнила, по какому поводу решила кардинально сменить имидж — возможно, это связано со съемками нового клипа или же другими проектами, которые она пока не озвучивает.

К слову, поклонники вспомнили, что за неделю до этого жена Владимира Преснякова-младшего уже публиковала кадр с короткими волосами и ножницами, явно намекая на то, что ей хочется избавиться от шевелюры. «Есть огромное желание меняться...» — написала тогда артистка.

В последнее время Наталья часто экспериментирует с внешностью: не стесняется публиковать смелые кадры в нижнем белье, подчеркивая стройное тело и формы, а также примерять разные образы.

«Я отхожу от лиричной дивы. Скучно стало в этом амплуа. Мне не хочется носить длинные наряды, раскидывать ручки и петь мелодичные песни, хочется огня. Со мной это произошло после рождения сына. Я полностью заменила гардероб, перешла на жесткое мини. Раньше комплексовала, мне было неудобно в коротких нарядах. Я приняла свое тело, полюбила его. Активно стало заниматься спортом. Увидела, какое подкаченное тело может быть — это придало мне уверенности», — поделилась участница «Фабрики звезд-5».