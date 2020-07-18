Настя Ивлеева прокомментировала конфликт с Идой Галич

В рубрике «Вопрос-Ответ» Настя рассказала не только про участие Джарада Лето в ее новом шоу и своей подруге Юлии Коваль, но и о конфликте с Идой Галич.

«Так ребят, запомните, я никогда не буду давать комментарии на тему своей личной жизни, своих отношений, своих отношений, своих родителей, своей семьи и своих друзей, потому что это личное. Все, за их сторону отвечать не могу», – ответила Ивлеева.

Что касается участия Джареда в шоу, то здесь Настя указала, что все зависит от самих зрителей.

«Если вам шоу зайдет, это будет, потому что он мне обещал. Я возьму даже в Америку приеду и его сниму. Но только в том случае, если вам шоу зайдет и будут просмотры, а если нет, то…», – пообещала она.

Напомним, раньше блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева тесно дружили. Девушки записывали совместные вайны и видео. Сейчас подписчикам стало казаться, что отношения у знаменитостей стали натянутые. Обсуждения добавила публикация Иды в соцсетях.