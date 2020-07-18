Настя Ивлеева прокомментировала конфликт с Идой Галич

Накануне популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева стала отвечать на вопросы подписчиков в Instagram. Портал Peopletalk.ru собрал самые интересные ответы звезды, передает RUS TVNET.
В рубрике «Вопрос-Ответ» Настя рассказала не только про участие Джарада Лето в ее новом шоу и своей подруге Юлии Коваль, но и о конфликте с Идой Галич.
«Так ребят, запомните, я никогда не буду давать комментарии на тему своей личной жизни, своих отношений, своих отношений, своих родителей, своей семьи и своих друзей, потому что это личное. Все, за их сторону отвечать не могу», – ответила Ивлеева.
Что касается участия Джареда в шоу, то здесь Настя указала, что все зависит от самих зрителей.
«Если вам шоу зайдет, это будет, потому что он мне обещал. Я возьму даже в Америку приеду и его сниму. Но только в том случае, если вам шоу зайдет и будут просмотры, а если нет, то…», – пообещала она.
Напомним, раньше блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева тесно дружили. Девушки записывали совместные вайны и видео. Сейчас подписчикам стало казаться, что отношения у знаменитостей стали натянутые. Обсуждения добавила публикация Иды в соцсетях.
«Вчера обнаружила, что Настя не подписана на меня в Instagram. Сначала подумала, что у нее гив, но потом обнаружила у нее в подписках Машу Миногарову, Наталью Рудову. Поняла, что нет, не гив. В связи с этим вот что могу сказать: вообще, человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого. Вам и мне пора понять, что наши с Аланчиком счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем», – написала Галич на своей Instagram-странице.