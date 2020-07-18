Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала, как муж-наркоман сломал ей ногу

С первым мужем артистка прожила 12 лет. Она отмечает, что основной причиной их расставания была творческая ревность. Тогда у Марины начался КВН и было много гастролей. Ее мужчина стал ей изменять, а она находила улики. Федункив собрала свои вещи и ушла.

Там была совокупность всего. Он еще и пить начал. Он был интеллигент, который и в прямом и переносном смысле не стоит на ногах,

– объяснила она.

Она думает, что у него была ревность к ее успехам. Даже спустя время мужчина считал, что в распаде их брака виновата Марина и ее гастроли.

Второй брак был еще хуже. Второй супруг Федункив употреблял. Она согласилась, что была дурой.

«Надо было раньше уходить. Просто 13 лет жить с наркоманом», – плача сказала Марина.

Конечно, она его любила и спасала. Женщина не понимала насколько это серьезно, ведь у нее даже друзей-наркоманов не было.

«Я любила его очень», – отмечает Федункив.

Она считала, что он пропадет без нее. С ней работали психологи, но она не уходила. Артистка отметила, что она была упертая и хотела его спасти. Мужчина употреблял не только всевозможные наркотики, но и пил. Он воровал деньги и бил ее.

«Я не ушла, он просил прощения. Попыталась понять. Повторялось это периодически», – вспоминает Марина.

На тот момент она была уже немного известная. Ей было стыдно обратиться в правоохранительные органы. У Федункив не было никого, кто бы мог ее защитить. Он объяснял, что не помнит, что он делал.

Сотрясение было, перелом ноги был.

– призналась она.

Марина старалась это скрывать. Она говорила, что сама упала или ударилась. Она это скрывала, так как ее воспринимали, как успешного и жизнерадостного человека, а она оказалась как все.

«Мне правда было искренне стыдно, а потом страшно, когда он сказал, что убьет меня», – подчеркнула она в слезах.

Муж ей угрожал. Она понимала, что он может это сделать. Про эти случаи она говорила сестре. После того, как ей супруг сломал ногу, она собрала вещи и уехала в Москву. Федункив даже ездила с переломом на гастроли.

Решение уйти от мужа-наркомана Марина приняла давно, но ей мешали обстоятельства. Она была в хороших отношениях с его родителями. У свекра была операция, а у свекрови онкозаболевание. Федункив понимала, что супруг убьет родителей. Родители все-таки скончались и она уже не понимает, как все это вынесла.

«Мне проще было сказать, что я напилась и ударилась, чем сказать, что меня лупит мужик», – подчеркнула она.

Как и первый супруг, он считал что Марина виновата в произошедшем сама. Она не могла даже прийти домой с цветами. Сейчас она понимает, что такой человек ей достался, так как у нее было мало жизненного опыта.