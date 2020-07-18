Ольга Орлова рассказала про последнее лето Жанны Фриске в Юрмале

Певица и телеведущая Ольга Орлова была близкой подругой Жанны Фриске. Во время интервью на программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она рассказала про последние дни звезды. Об этом пишет RUS TVNET.
Ольга рассказала, что она о болезни Жанны узнала не сразу. В какой-то момент подруга перестала отвечать на СМС. Орлова была на нервах и готова была вылететь к ней в США. После они встретились. Внешне звезда страшно изменилась, но внутренне – это был тот самый человек.
Я была счастлива от того, что счастлива Жанна. Для меня выбор Жанны не обсуждался,
– подчеркнула Ольга.
Орлова указала, что не будет рассказывать то, что ей говорила Жанна о своем муже Дмитрие Шепелеве.
Это останется между нами навсегда,
– заметила она.
Конечно, певица любила своего супруга.
После рождения сына Платона Жанна узнала о своем страшном диагнозе. Сначала начали писать журналисты о том, что звезда пропала. Поползли слухи. Пришлось сделать заявление, ведь ситуация накалялась.
В какой-то момент у Фриске началась положительная динамика. Она сделала нановакцину в Лос-Анджелесе и это ей помогло. Ольга с ней даже выходила в ресторанчики.
Жанна считала, что это пройдет, она вылечится. Женщины вместе строили планы. Последнее лето Ольга Орлова и родные Жанны были с ней в Юрмале.
Певица вспоминает, что после того, как она прилетела к подруге, то она каждое утро входила к ней в комнату и приносила свежевыжатый сок.
Это был самый вкусный сок в моей жизн,
– подчеркнула она.
Мало кто знает, но именно в Риге певица крестила своего сына Платона. Ольга стала его крестной мамой.
Про смерть они никогда не говорили. Они верили, что обязательно будет лекарство, которое продлит жизнь и болезнь уйдет.
Ремиссия длилась полтора года. Полгода Жанна чувствовала себя прекрасно, а потом она начала заговариваться. Родные начали искать вакцины, но все, что было найдено не дало результатов. Та вакцина, которую они раньше делали, ее делают только один раз в жизни. Это лекарство ей подарило полтора года жизни.
В день своей смерти Жанна уже не приходила в сознание. Когда она ушла Ольга была рядом с ней. Ей предстояло эту страшную новость сообщить родителям.
Напомним, 8 июля 2020 года популярной певице Жанне Фриске могло бы исполниться 46 лет. 15 июня 2015 года Жанна ушла из жизни. Причиной смерти стала онкология. Проститься с артисткой пришли тысячи людей.