Ольга Орлова рассказала про последнее лето Жанны Фриске в Юрмале

Ольга рассказала, что она о болезни Жанны узнала не сразу. В какой-то момент подруга перестала отвечать на СМС. Орлова была на нервах и готова была вылететь к ней в США. После они встретились. Внешне звезда страшно изменилась, но внутренне – это был тот самый человек.

Я была счастлива от того, что счастлива Жанна. Для меня выбор Жанны не обсуждался,

– подчеркнула Ольга.

Орлова указала, что не будет рассказывать то, что ей говорила Жанна о своем муже Дмитрие Шепелеве.

Это останется между нами навсегда,

– заметила она.

Конечно, певица любила своего супруга.

После рождения сына Платона Жанна узнала о своем страшном диагнозе. Сначала начали писать журналисты о том, что звезда пропала. Поползли слухи. Пришлось сделать заявление, ведь ситуация накалялась.

В какой-то момент у Фриске началась положительная динамика. Она сделала нановакцину в Лос-Анджелесе и это ей помогло. Ольга с ней даже выходила в ресторанчики.

Жанна считала, что это пройдет, она вылечится. Женщины вместе строили планы. Последнее лето Ольга Орлова и родные Жанны были с ней в Юрмале.

Певица вспоминает, что после того, как она прилетела к подруге, то она каждое утро входила к ней в комнату и приносила свежевыжатый сок.

Это был самый вкусный сок в моей жизн,

– подчеркнула она.

Мало кто знает, но именно в Риге певица крестила своего сына Платона. Ольга стала его крестной мамой.

Про смерть они никогда не говорили. Они верили, что обязательно будет лекарство, которое продлит жизнь и болезнь уйдет.

Ремиссия длилась полтора года. Полгода Жанна чувствовала себя прекрасно, а потом она начала заговариваться. Родные начали искать вакцины, но все, что было найдено не дало результатов. Та вакцина, которую они раньше делали, ее делают только один раз в жизни. Это лекарство ей подарило полтора года жизни.

В день своей смерти Жанна уже не приходила в сознание. Когда она ушла Ольга была рядом с ней. Ей предстояло эту страшную новость сообщить родителям.