Экс-солистка группы SEREBRO о работе с Фадеевым: «Мне обломали крылья»

28-летняя Полина Фаворская с содроганием вспоминает период работы с Максимом Фадеевым. По словам артистки, получив приглашение стать участницей трио, она мечтала полностью раскрыть свой талант. Однако быстро поняла, что в команде нет места творчеству. «Мне быстро обломали крылья. Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения», — жаловалась она.

Следовать жестким правилам певице пришлось даже в вопросах внешности. Стройной артистке Фадеев сразу заявил, что ей необходимо набрать вес. Исполнительница приняла это с тяжелым сердцем. Полина признается, что после внешнего преображения у нее резко упала самооценка. «Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать», — делилась звезда.

Полина действительно пришла в группу, будучи практически анорексичкой. Расстройство пищевого поведения развилось у девушки на фоне конфликта с бывшим возлюбленным, который критиковал ее фигуру. Говорят, Полина весила тогда всего 40 килограммов.

Напомним, что это не в первый раз, когда экс-солистки группы SEREBRO жалуются на травлю в коллективе. Так, участница одного из последних составов Ирина Титова уверяла: Ольга Серябкина вела себя некорректно по отношению к младшим коллегам. «После выступления на «Славянском базаре» в Витебске Оля собрала нас у себя и принялась критиковать. Сказала, что среди нас только одна артистка — Марианна Кочурова», — говорила Титова.

Серябкина, к слову, единственная, кто до сих пор говорит о Максе с теплотой. У продюсера и его экс-подопечной хорошие отношения. При упразднении лейбла композитор подарил Ольге права на хиты коллектива.