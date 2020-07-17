Женщина придумала способ пылесосить труднодоступные места и изменила жизни людей

Женщина предложила взять несколько пластиковых трубочек, связать их резинкой и использовать вместо насадки для пылесоса. Она отметила, что связка трубочек должна быть достаточно большого диаметра, чтобы не проваливаться в пылесос, сообщает lenta.ru.

По словам пользовательницы Facebook, с помощью такого приспособления можно убирать в недоступных для обычных насадок местах. Еще одним плюсом этой идеи она посчитала то, что мелкие предметы вроде монет не будут случайно засасываться пылесосом.

Женщина придумала, как пылесосить труднодоступные места ФОТО: Facebook