«Аэрофлот» с 1 августа начинает полеты между Таллинном и Москвой

На страничке российской компании «Аэрофлот» началась продажа билетов по маршруту Таллинн-Москва. Первый день, на который возможно купить билет, - 1 августа.
Значит ли это, что с этой даты все желающие смогут прилететь в Россию? На этот вопрос ответа нет.
Россия потихоньку восстанавливает авиасообщения с другими странами, но пока «Аэрофлот» совершает 300 полетов в сутки против 800 в обычное время.
С 19 марта полеты российской авиакомпании в Таллинн были приостановлены.
Вы думаете, что полеты состоятся?