Пт, 17.07.2020
Таким Горхолл вы еще не видели: концертная площадка советской эпохи хранит в себе немало интересного СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Аэрофлот» с 1 августа начинает полеты между Таллинном и Москвой

"Аэрофлот". Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

На страничке российской компании «Аэрофлот» началась продажа билетов по маршруту Таллинн-Москва. Первый день, на который возможно купить билет, - 1 августа.

Значит ли это, что с этой даты все желающие смогут прилететь в Россию? На этот вопрос ответа нет.

Россия потихоньку восстанавливает авиасообщения с другими странами, но пока «Аэрофлот» совершает 300 полетов в сутки против 800 в обычное время. 

С 19 марта полеты российской авиакомпании в Таллинн были приостановлены.

Вы думаете, что полеты состоятся? 

НАВЕРХ