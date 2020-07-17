Новые правила отдыха в Турции: от масок до комендантского часа - все, что вам нужно знать перед поездкой

В Турции, как и в других странах, также введена проверка температуры и «масочный режим», кроме того, в некоторых районах и для отдельных категорий населения до сих пор можно «встретиться» и с комендантским часом.

Итак, соблюдение в Турции строгого масочного режима от туристов потребуется в аэропортах, а также на протяжении всего времени перелета в/из Турции. Также по прилету все туристы должны пройти медицинское обследование, при котором власти пытаются выявить любые симптомы коронавируса: туристам измеряют температуру, а также проводят визуальное обследование на предмет кашля или проблем с дыханием. Любой турист, у которого будут выявлены повышенная температура или признаки ОРВИ, должен будет пройти ПЦР-тест на коронавирус. Если тест окажется положительным – туристу смогут предоставить лечение в учреждении, определенном Министерством здравоохранения, или в частном медицинском учреждении в Турции – но второе уже за счет туриста.

Также проверка температуры туриста ожидает и при въезде в отель. В целом строгое соблюдение «масочного режима» в отелях, согласно данным очевидцев, не контролируют. А вот на улице маски понадобится носить везде в людных местах – в том числе в супермаркетах, на рынках и в любом общественном транспорте – включая паромы и такси.

Кроме того, масочный режим обязателен в любой время вне дома на значительной территории Турции – в том числе в Стамбуле.