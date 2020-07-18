Как правильно хранить кофе: базовые правила и секреты от профессионалов

Слово нашему эксперту, q-грейдеру и профессиональному дегустатору кофе Илье Гончарову.

Три кита хранения

герметичная емкость для хранения, чтобы до кофе не пробрался его злейший враг — кислород.

влажность не выше 65%, иначе к окислительным процессам добавится еще и плесень.

высокая температура или ее резкие перепады. Оптимально 20-25 градусов Цельсия.

Все это относится как к зерновому кофе, так и к молотому. Хотя наш эксперт рекомендует покупать именно зерно — хранить его можно дольше и делать это проще. Как правило, кофе хранят на кухне, где температура как раз часто колеблется, присутствуют различные запахи и может появляться конденсат. Поскольку ко всему этому кофе очень восприимчив, важно тщательно упаковать его.

«Лучшие помощники в этом — специальные барьерные пакеты, которые обеспечивают полную изоляцию. Значит, не происходит никаких окислительных процессов и полностью сохраняется аромат напитка», — рассказывает Илья Гончаров.

По его словам, еще один удачный вариант для хранения — керамические или стеклянные банки. Но главное сделать выбор в пользу герметичной тары с плотно закрывающейся крышкой (например, с силиконовым ободком). Если емкость прозрачная, ее обязательно нужно спрятать за глухими дверцами шкафа — чтобы избежать попадания солнечных лучей. А саму банку для кофе использовать только для кофе.

В противном случае, зерна будут впитывать чужие запахи, что тоже скажется на качестве напитка. По этой же причине стоит избегать жестяных или пластиковых контейнеров — они тоже могут добавить напитку лишние ноты.

Еще лучше использовать так называемым вакууматор. Этот прибор позволяет удалять воздух (во всяком случае, большую часть) из пакетов или контейнеров. Так свежесть продукта сохраняется дольше. Полезный гаджет, кстати, не только для кофе.

Грамотные запасы

Все вышеперечисленное относится к краткосрочному хранению, но в случае с кофе есть еще и долгосрочное. Хотя если нет острой необходимости, лучше не покупать кофе впрок — считает эксперт. В закрытой фабричной упаковке зерна остаются свежими на протяжении всего срока годности. И даже дольше — с кофе ничего не случится и через 5 лет. Он не станет опасным для здоровья, и кофеин никуда не испарится. Срок годности, обозначенный производителем, — это гарантия того, что напиток за это время не потеряет свою ароматику. Хотя все зависит от сорта — например, в случае с робустой, где преобладают землисто-древесные ноты, разница будет и вовсе незаметна.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Но лучше все-таки брать тот объем, с которым можно справиться за одну-две недели. Именно столько времени кофе сохраняет свои ароматические свойства после вскрытия упаковки. Так что растягивать удовольствие не стоит. Тем более что сейчас купить кофе самой свежей обжарки с доставкой в любую точку планеты совершенно не сложно.

Еще одно важное правило: зерновой кофе не стоит перемалывать впрок — ведь он теряет аромат в считанные минуты:

«У профессиональных бариста все расписано по секундам: после помола должно пройти не больше 10-15 секунд. Если замешкался, или, например, машина забарахлила — порция считается испорченной и ее выбрасывают».

Холодильник — друг или враг?

Можно ли хранить кофе в холодильнике? Этот вопрос до сих пор вызывает споры. Одни говорят, что экстремально низкие температуры улучшают свойства кофе. Другие настаивают, что такое хранение убивает напиток. Да, кофе действительно любит прохладу, но резкий перепад может стать губительным. Кроме того, дверцу часто открывают и закрывают, из-за этого появляется конденсат. А если на упаковке есть даже незначительное повреждение, то кофе еще и впитает все ароматы холодильника.

Впрочем, в экстренных ситуациях воспользоваться холодильником все же можно. Точнее, морозильной камерой. Хранить кофе там можно не дольше двух месяцев и обязательно в вакуумной упаковке. А перед употреблением ему нужно дать согреться до комнатной температуры.