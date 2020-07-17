Почему комары, клещи и другие насекомые озверели после карантина

Теплая и влажная погода идеальна для размножения маленьких вампиров и их подельников. Нежные дачники, выезжающие за город только на выходные, стонут от зудящих туч. Более закаленные сельские жители тоже подтверждают: комаров в этом сезоне - пропасть, делится Экспресс Газета.
Комар
То, что комаров стало больше, – факт. Причина: снега было мало, и он стаял, не образуя пойменных водоемов, в которых выводятся личинки. Весной комары особо не размножались. Зато когда хлынули летние ливни, гнус взял свое. Во влажном тепле личинки развиваются быстрее, а значит, еще не один выводок попьет нашей кровушки в течение лета. Что делать после атаки, рассказал терапевт Антон Урусов.
- Если место укуса комара воспалилось, примите антигистаминный препарат и смажьте ранку спиртовой настойкой меновазина.
- Чтобы уменьшить зуд, протрите кожу листьями подорожника.
- Обработайте болячку ватным тампоном, смоченным в нашатырном спирте (столовая ложка на три столовые ложки воды) или в растворе питьевой соды (чайная ложка на стакан воды).
- Поможет кашица из чеснока.
- Из соды, чуть разведенной водой, сделайте лепешку и приложите к коже. Сверху обмотайте мокрой тканью. Через три часа поменяйте повязку.
- Волдыри исчезнут, если их осторожно натереть мелкой солью.
Клещ
В рамках кампании Института развития здравоохранения (RDI) «Pane puuk posti» (Пришли клеща по почте) жители Эстонии в первый месяц отметили на карте почти 10 000 местоположений клеща и отправили более 2000 особей в банк клещей, сообщает Postimees.
- При любой вылазке в лес одеваемся в светлое, заправляем одежду куда только можно, надеваем головной убор.
- После прогулки осматриваем друг друга. Клещ может укусить и отвалиться – на том месте появится красное пятно с черной или красной точкой в центре.
- Если застукали кровопийцу на месте, выкручивайте его приспособлением, которое продается в аптеке. Или тащите аккуратно, чтобы не раздавить, пинцетом. Место укуса смажьте антисептиком. И на всякий случай покажитесь врачу.
Оса
Кусается адски больно. Иногда возникает головная боль, появляется сыпь, повышается температура, возникает аллергический отек горла.
- Извлеките из ранки жало. Смажьте кожу соком чеснока или приложите чесночную кашицу.
- Срежьте у капустного листа утолщенную часть, опустите лист в кипяток на минуту. Приложите к укусу. Одну сторону листа можно смазать медом и сделать компресс. Вместо капусты годится лопух.
- Снять зуд поможет сок петрушки или ломтик сырого картофеля.
- При кровавых расчесах подойдет отвар из базилика. Для этого две столовые ложки базилика кипятите пять минут в половине литра воды. Остудите и пейте по полстакана трижды в день. Этим же настоем смазывайте укусы.
- Разотрите свежие листики мяты и приложите к коже.
Пчела
- Стерильным пинцетом удалите жало. При одышке, понижении давления, нарушении дыхания - срочно скорую. Может случиться анафилактический шок!
- Чтобы унять боль, чистую ткань пропитайте нашатырным или этиловым спиртом, уксусом, раствором соды и приложите к ране.
- Промойте пораженный участок тела хозяйственным мылом и приложите лед.
Шершень
Он не оставляет жало в ране, поэтому выдавливать нечего. Среди опасных симптомов: учащенный пульс, тошнота, рвота, холодные руки и ноги, синеватые губы, даже потеря сознания.
- Надо принять средство от аллергии и обратиться к доктору.
- Больное место обработайте слабым раствором марганцовки и протрите спиртосодержащей жидкостью или туалетной водой.
- Приложите холод.
- Помогут сок или мякоть алоэ, сок или листик подорожника, измельченная зелень петрушки. Наносите каждые 20 мин.
Муравей
При укусе выделяет токсин, вызывающий аллергическую реакцию. Промойте это место мыльной водой. Приложить лед. Смажьте 70-процентным спиртом или водкой.
- Если ранка расчесана, наложите повязку или заклейте дышащим пластырем.
- При сильном зуде и покраснении помогут бальзам «Звездочка», сок алоэ, лука, кашица из зелени петрушки или листьев подорожника.
- Протрите ранку нашатырным спиртом, разбавленным водой в соотношении 1:1.
- Растолките таблетку активированного угля, капните воды, положите пасту на место укуса и накройте пленкой.
- Приложите примочку с настойкой эхинацеи, несколько капель примите внутрь - от аллергии.
Слепень
- Укушенное место придавите пальцем и приложите холод.
- Промойте болячку прохладной водой с мылом.
- Смажьте спиртом или перекисью водорода, затем йодом или зеленкой.
- Ранку можно смазать соком одуванчика, лука, лимона, алоэ или полыни.
- Помогут мята, тысячелетник, петрушка, сметана, картофельная кашица, настойка прополиса или календулы
Муха
На поверхности одной цокотухи может находиться до 6 млн бактерий, в кишечнике - до 28 млн. А при антисанитарии на крохотном тельце помещаются до 500 млн микроорганизмов, которыми насекомое охотно поделится.
- При укусе промойте ранку в проточной воде.
- Обработайте перекисью водорода, хлоргексидином или зеленкой.
- Примите препарат против аллергии.
Имей в виду
При покупке аэрозолей, кремов, лосьонов против укусов насекомых обратите внимание на процент содержания вещества ДЭТА (DEET). Например, на прогулку в лес стоит взять аэрозоль, где в составе не менее 25 процентов ДЭТА. Время действия на коже - четыре часа, на одежде - до 20 суток.
Детям и подросткам лучше брать репелленты в виде кремов или лосьонов с содержанием не более десяти процентов защитного вещества. А младшим подходят только средства на основе химического соединения Р3535 с низкой токсичностью.