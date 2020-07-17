Почему комары, клещи и другие насекомые озверели после карантина

То, что комаров стало больше, – факт. Причина: снега было мало, и он стаял, не образуя пойменных водоемов, в которых выводятся личинки. Весной комары особо не размножались. Зато когда хлынули летние ливни, гнус взял свое. Во влажном тепле личинки развиваются быстрее, а значит, еще не один выводок попьет нашей кровушки в течение лета. Что делать после атаки, рассказал терапевт Антон Урусов.