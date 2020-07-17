Иностранки: жительницы Ласнамяэ, удовлетворите своих мужчин, наконец! Нам за день два раза интим предлагали

Анжела и Аня за несколько недель, проведенных в эстонской столице, посетили с десяток увеселительных заведений разного уровня как в центре города, так и в спальных районах. Самыми запоминающимся оказался визит в один из лучших ресторанов Ласнамяэ, где наши гостьи столкнулись с повышенным вниманием одного из мужчин. Сначала он просто подсел к ним за столик и угостил бутылочкой вина, а потом пригласил их к себе домой неподалеку для занятий «волшебством».