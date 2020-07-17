Пять действий, которые нельзя совершать после приема пищи

Отказ от любых водных процедур

По мнению врачей-диетологов между приемом пищи и принятием ванны, душа, посещения бассейна, купания в водоеме должно пройти как минимум 30 минут. В этом случае не случится негативного влияния на процесс пищеварения.

Нарушение данного правила приводит к сбоям в обмене веществ организма человека.

Отказ от вождения автомобиля

Наш организм устроен так, что после обеда он находится в расслабленном состоянии. Концентрация внимания и скорость принятия решения понижаются, что сказывается на качестве управления автотранспортом. Только когда это состояние пройдет и вернется бодрость, можно садиться за руль.

Отказ от чашки чая

Полезность этого всеми любимого напитка сложно переоценить. Однако привычка пить чай после приема пищи оказывает негативное влияние на организм. Проблема в том, что этот напиток препятствует усвоению железа. Это приводит к длительному состоянию усталости и разбитости.

Отказ от физических нагрузок

Фитнес-тренеры и диетологи единодушны во мнении, что после приема пищи заниматься спортом противопоказано. Организму нужно время на усваивание еды. Полноценный обед или ужин усвоится только за два-три часа, даже легкий перекус (съеденный фрукт) потребует не менее часа. Сразу после приема пищи кровь приливает к органам пищеварения, а не к мышцам. Поэтому, во время тренировки можно почувствовать слабость, тошноту, сонливость, спазм желудка.

Альтернативой занятию спортом может стать пешая прогулка на свежем воздухе. Она тоже способствует потери лишних калорий.

Отказ от сна

Переваривание пищи довольно энергозатратный процесс. Это главная причина того, что после обеда хочется спать. Однако спать, и даже лежать сразу после потребления пищи категорически нельзя.

Основные причины:

в лежачем положении сдавливаются внутренние органы, в результате чего замедляется процесс пищеварения;

лишние калории сразу откладываются в жир;

привычка спать после еды приводит к нарушению обмена веществ и образованию целлюлита.