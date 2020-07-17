Пт, 17.07.2020
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ТОП-5 неожиданных вещей, которые можно мыть в посудомоечной машине

Посудомоечная машина. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ronalds Stikans / PantherMedia

Ваша посудомоечная машина способна на большее! Не верите? Тогда вам стоит знать, что мыть в ней можно не только посуду, но и множество других вещей. В шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV разобрались, что и при каких условиях можно помещать в посудомоечную машинку, сообщает MPort.

Фрукты и овощи

Размещать плоды следует на верхней и нижней полке строго в один слой. И разумеется, никаких моющих средств и ополаскивателей!

Пляжные тапочки и другая обувь

В посудомоечную машину можно загружать далеко не любую обувь, но с простыми резиновыми шлёпками точно ничего не случится. Кроме того, что они станут такими девственно-чистыми и блестящими, как будто вы их только что принесли из магазина.

Игрушки

Если в вашем доме есть маленький ребёнок, вам нужно заботиться о чистоте его игрушек. Лучший способ делать это — загружать их в посудомоечную машину.Если игрушки содержат мелкие детали, используйте специальный мешок для стирки.

Автомобильные колпаки

Неожиданно, да? Но почему бы не помыть колпаки с колёс своей любимой машины так, чтобы они сверкали, как новенькие? Жене, разумеется, об этом лучше не говорить.

Бейсболки и кепки

Вы когда-нибудь стирали бейсболку в стиральной машине? Если да, то уже знаете, что этого делать нельзя. Посудомойка же работает совершенно по-другому. И это делает её безопасной для подобных изделий.

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