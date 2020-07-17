Таллиннский зоопарк угостит зверей необычным мороженым

Особенное мороженое будет специально приготовлено на кормовой кухне зоопарка — оно будет фруктовым, рыбным, мясным или из насекомых, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Прием пищи в виде охлажденной еды и игра со льдом предлагают животным изменения и являются средством обогащения их окружающей среды. Посетители зоопарка увидят и услышат в этот день много интересного.