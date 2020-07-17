Пт, 17.07.2020
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Таллиннский зоопарк угостит зверей необычным мороженым

Таллиннский зоопарк

ФОТО: Eero Vabamägi

Таллиннский зоопарк организует в субботу день мороженого — животные получат особенное угощение, передает Stolitsa.ee

Особенное мороженое будет специально приготовлено на кормовой кухне зоопарка — оно будет фруктовым, рыбным, мясным или из насекомых, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Прием пищи в виде охлажденной еды и игра со льдом предлагают животным изменения и являются средством обогащения их окружающей среды. Посетители зоопарка увидят и услышат в этот день много интересного.

Тур раздачи мороженого начнется одновременно у обоих входов в зоопарк. Тур от Северных ворот начнется с угощения мороженым белых медведей, а от Западных — с угощения мороженым слонов.

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