Таллиннский зоопарк угостит зверей необычным мороженым

Таллиннский зоопарк организует в субботу день мороженого — животные получат особенное угощение, передает Stolitsa.ee.
Особенное мороженое будет специально приготовлено на кормовой кухне зоопарка — оно будет фруктовым, рыбным, мясным или из насекомых, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Прием пищи в виде охлажденной еды и игра со льдом предлагают животным изменения и являются средством обогащения их окружающей среды. Посетители зоопарка увидят и услышат в этот день много интересного.
Тур раздачи мороженого начнется одновременно у обоих входов в зоопарк. Тур от Северных ворот начнется с угощения мороженым белых медведей, а от Западных — с угощения мороженым слонов.