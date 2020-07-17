«Я тебя... Ну, ты в курсе»: супруга Агутина романтично поздравила мужа с днем рождения

16 июля Леониду Агутину исполнилось 52 года. В честь дня рождения певца его 51-летняя супруга Анжелика Варум выложила в сеть редкий романтичный кадр с мужем и трогательно поздравила возлюбленного, передает Леди Mail.ru.
В поздравлении артистка отметила, что с каждым годом ей все сложнее отвечать на вопросы о секрете семейного счастья:
И не потому что представление о перманентном счастье — утопия, а потому что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит.
«С днем рождения, мой! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., Ну, ты в курсе», — обратилась Анжелика к Леониду.
Фанаты умилились нежным отношениям пары и засыпали ее комплиментами. «Какие же вы славные! Восхищаюсь вами», «Как же мудро сказано. Тепла вам и много-много радостных событий! Вы мегаклассные», «Лучше не скажешь, какая умница жена у замечательного человека», «Вы самая лучшая пара! Пример идеального брака», — восхитились пользователи сети.
Агутин и Варум поженились в 2000 году. До того артисты несколько лет встречались. У пары есть взрослая дочка Елизавета, которая родилась в феврале 1999 года, также у Леонида от предыдущих отношений есть дочь Полина. В отношениях пары несколько раз случались серьезные кризисы, тем не менее супруги сумели сохранить семью.
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С каждым годом всё сложнее отвечать на вопрос: «Раскройте секрет вашего семейного счастья». И не потому, что представление о перманентном счастье - утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит. В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищённости, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это не парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья. С Днём рождения, МОЙ! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за всё то женское, что ты сумел отыскать в моём сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., ну ты в курсе)))