«Я тебя... Ну, ты в курсе»: супруга Агутина романтично поздравила мужа с днем рождения

В поздравлении артистка отметила, что с каждым годом ей все сложнее отвечать на вопросы о секрете семейного счастья:

И не потому что представление о перманентном счастье — утопия, а потому что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит.

«С днем рождения, мой! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., Ну, ты в курсе», — обратилась Анжелика к Леониду.

Фанаты умилились нежным отношениям пары и засыпали ее комплиментами. «Какие же вы славные! Восхищаюсь вами», «Как же мудро сказано. Тепла вам и много-много радостных событий! Вы мегаклассные», «Лучше не скажешь, какая умница жена у замечательного человека», «Вы самая лучшая пара! Пример идеального брака», — восхитились пользователи сети.