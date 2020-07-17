Пт, 17.07.2020
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Звезду сериала «Кухня» перестали узнавать с новой прической

Елена Подкаминская

ФОТО: Instagram

Елена Подкаминская предстала в неожиданном образе. Поклонники ахнули, увидев актрису с черными волосами и челкой, пишут Дни.ру.

Звезда сериала "Кухня" поэкспериментировала с имиджем. Результат она показала в своем Instagram-аккаунте.

В поисках образа,

– написала актриса.

Подавляющее большинство фолловеров сочли преображение Елены Подкаминской неудачным. По мнению многих, темный цвет добавил артистке лет. Некоторые заметили, что такой оттенок "хмурит" и делает ее строгой.

Не обошлось и без сравнений. "Клеопатра", "Моника Белуччи", "Вера из "Ворониных". Россияне привыкли видеть Елену Подкаминскую со светлыми вьющимися волосами и без челки.

Недавно актриса стала многодетной матерью. У звезды родился сын. Поклонники в восторге от того, что Елена Подкаминская остается в отличной физической форме. Примечательно, что артистка с большим уважением относится к подписчикам. Она отвечает каждому в соцсети.

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