Звезду сериала «Кухня» перестали узнавать с новой прической

Елена Подкаминская предстала в неожиданном образе. Поклонники ахнули, увидев актрису с черными волосами и челкой, пишут Дни.ру.
Звезда сериала "Кухня" поэкспериментировала с имиджем. Результат она показала в своем Instagram-аккаунте.
В поисках образа,
– написала актриса.
Подавляющее большинство фолловеров сочли преображение Елены Подкаминской неудачным. По мнению многих, темный цвет добавил артистке лет. Некоторые заметили, что такой оттенок "хмурит" и делает ее строгой.
Не обошлось и без сравнений. "Клеопатра", "Моника Белуччи", "Вера из "Ворониных". Россияне привыкли видеть Елену Подкаминскую со светлыми вьющимися волосами и без челки.
Недавно актриса стала многодетной матерью. У звезды родился сын. Поклонники в восторге от того, что Елена Подкаминская остается в отличной физической форме. Примечательно, что артистка с большим уважением относится к подписчикам. Она отвечает каждому в соцсети.