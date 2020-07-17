Звезду сериала «Кухня» перестали узнавать с новой прической

Звезда сериала "Кухня" поэкспериментировала с имиджем. Результат она показала в своем Instagram-аккаунте.

В поисках образа,

– написала актриса.

Подавляющее большинство фолловеров сочли преображение Елены Подкаминской неудачным. По мнению многих, темный цвет добавил артистке лет. Некоторые заметили, что такой оттенок "хмурит" и делает ее строгой.

Не обошлось и без сравнений. "Клеопатра", "Моника Белуччи", "Вера из "Ворониных". Россияне привыкли видеть Елену Подкаминскую со светлыми вьющимися волосами и без челки.