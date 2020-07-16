Отец Жанны Фриске заявил, что Заворотнюк можно спасти от смерти

Как отметил Владимир Копылов, Заворотнюк лечат лекарством, которое в свое время предлагали Жанне. Однако в те годы Дмитрий Шепелев не захотел прибегнуть к услугам медиков и попробовать его, сообщает «Собеседник». «Я надеюсь, что у Насти получится. Может быть, что-то и поможет. Дай Бог. Они к нам не обращались за советом. У них есть свои люди. Да и что к нам обращаться? Если бы мы спасли Жанну, то одно дело. А мы, к сожалению, не смогли», - говорит Владимир Копылов