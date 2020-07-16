57-летняя Алена Свиридова снялась в одном бикини, шокировав фанатов своей откровенностью

Смелость артистки вызвала весьма неоднозначную реакцию. Одни были поражены тем, насколько красивая у Алёны фигура, ведь ей могут позавидовать даже молодые девушки. Но других смутила подобная откровенность. Юзеры писали, что в таком возрасте столь пикантные фото смотрятся неуместно, и решили, что исполнительница просто идёт на поводу у моды.