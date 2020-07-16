57-летняя Алена Свиридова снялась в одном бикини, шокировав фанатов своей откровенностью

57-летняя артистка решила напомнить о себе весьма дерзким образом. Алёна Свиридова выложила в Instagram откровенный кадр, где позирует в ярко-красном купальнике в полоску, с повязкой в тон на голове и массивными серьгами. Губы исполнительница «Розового фламинго» подчеркнула алым.
Певица продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и эффектную грудь и отметила, что «нарядилась» таким образом по случаю Дня рыбака. «В Крыму это особенный день. Практически как Новый год по значимости:)», — написала она.
Смелость артистки вызвала весьма неоднозначную реакцию. Одни были поражены тем, насколько красивая у Алёны фигура, ведь ей могут позавидовать даже молодые девушки. Но других смутила подобная откровенность. Юзеры писали, что в таком возрасте столь пикантные фото смотрятся неуместно, и решили, что исполнительница просто идёт на поводу у моды.