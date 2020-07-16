Восемь вещей, которые любят все кошки

Кошки любят поспать

Не секрет, что кошки любят спать. В среднем они делают это по 12-16 часов в день! И для них это нормально. Не думайте, что ваша кошка – лентяйка, если днем она предпочитает поспать: кошки предпочитают ночную активность. Кстати, котята и пожилые кошки проводят во сне больше времени, чем питомцы средних лет.

Но если вы беспокоитесь о том, что ваша кошка слишком много или, наоброт, слишком мало спит, поговорите с ветеринарным врачом о том, что нормально это для ее породы, возраста и уровня активности.

Кошки любят чистоту

Вы замечали, сколько времени в течение дня кошки уделяют умыванию? По некоторым подсчетам, они тратят на это примерно половину всего времени своего бодрствования.

Почему же для них так важно поддерживать себя в чистоте? Вылизывая свою шерсть, кошка избавляется не только от грязи, но и от запахов, которые в нее впитываются, — в дикой природе это не позволяет хищникам найти ее.

Регулярные умывания сохраняют кожу и шерсть здоровыми.

Вылизываясь, кошка чувствует себя расслабленно — для нее это как массаж, который помогает уменьшить стресс и успокоиться.

Кошки таким способом охлаждают себя, особенно это помогает им в жару.

Кошки любят свежую еду

А кто не любит, скажете вы, и будете правы. Заветрившаяся и испорченная еда не только невкусная, но и может содержать различные виды бактерий, таких как сальмонелла и стафилококк.

Не забывайте проверять срок годности корма, прежде чем положить его в миску. И если ваша кошка не доела влажный корм, то спустя несколько часов его лучше выкинуть.

Кошки любят проточную воду

Многие питомцы предпочитают пить воду из-под крана, если у них есть такая возможность. Но лучше купить кошке специальный питьевой фонтанчик — тогда у нее в доступе всегда будет свежая проточная вода.

Кошки любят точить когти

Один из основных кошачьих инстинктов — точить когти, царапая различные поверхности. Кошки получают удовольствие от этого. Конечно, мало кому нравится, когда они делают это о любимый диван. Поэтому позаботьтесь о покупке когтеточки, чтобы кошка могла без вреда для вашего дома реализовать этот свой инстинкт.

Кошки любят играть

Не стоит недооценивать роль игр в жизни кошек — для них это очень важный элемент здоровой и счастливой жизни. Кроме того, сейчас в магазинах можно найти множество абсолютно разных кошачьих игрушек, которые точно придутся по душе вашему питомцу. Постарайтесь каждый день выделять время на игры с кошкой — она будет вам очень признательна за это.

Кошки любят наблюдать за птицами

Ваша кошка много времени проводит на подоконнике? Ничего удивительного, ведь оттуда можно наблюдать за улицей и пролетающими мимо птицами. Кошки очень любопытны, и птицы — интересная добыча для них, поэтому многие питомцы могут часами зависать возле окон.

Кошки любят своих хозяев