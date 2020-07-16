Избившему жену актеру турецкого сериала «Великолепный век» грозит 13 лет тюрьмы

В данный момент прокуратура Стамбула добивается тюремного заключения для известного турецкого актера, который обвиняется в избиении своей девушки Дениз Булусуз. В обвинительном заключении, которое было подано по делу о домашнем насилии, говорится, что Гювен обвиняется в оскорблении, причинении умышленного телесного повреждения и лишении свободы.