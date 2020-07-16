Избившему жену актеру турецкого сериала «Великолепный век» грозит 13 лет тюрьмы

Полгода назад звезда сериала «Великолепный век» Аднан Коч был приговорен к 17 годам тюрьмы. Теперь лишение свободы грозит его коллеге, актеру Озану Гювену, известному по роли Рустем-паши в сериале «Великолепный век». Его могут приговорить к 13 годам лишения свободы, сообщает Vesti.ua.
В данный момент прокуратура Стамбула добивается тюремного заключения для известного турецкого актера, который обвиняется в избиении своей девушки Дениз Булусуз. В обвинительном заключении, которое было подано по делу о домашнем насилии, говорится, что Гювен обвиняется в оскорблении, причинении умышленного телесного повреждения и лишении свободы.
Если вину актера признают, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 13,5 лет.
«Судебно-медицинское заключение Дениз Булусуз было принято во внимание. Дело не ограничивается только телесными повреждениями»,
– говорится в обвинительном заключении прокурора.