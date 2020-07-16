Сколько раз вы должны носить одежду перед стиркой?

Например, некоторую одежду нужно стирать наизнанку, потому что она впитывает биологические жидкости, которые в основном находятся внутри. Иногда наши вещи намного грязнее, чем кажется. Вот список того, сколько раз вы можете носить разные предметы одежды, прежде чем стирать их.

Трусы

Большинство согласится с тем, что нижнее белье следует стирать после каждого ношения. Это простое правило, когда дело доходит до гигиены.

Джинсы

Вы, наверное, задавались вопросом, сколько раз вы должны носить джинсы перед тем, как их постирать. Слишком частая стирка джинсов может привести к их разрушению, и они могут даже потерять свой цвет, если вы будете стирать их слишком часто. Таким образом, оптимальное количество носит 5-6 раз перед стиркой.

Футболки и топы

Относитесь к своим футболкам как к нижнему белью, потому что они находятся в тесном контакте с вашей кожей и поглощают большую часть пота. Мойте их каждый раз после ношения. Единственное исключение - когда вы носите их час или меньше.

Платья

Вам не нужно мыть свои платья после каждого ношения. Стирка их всего за один раз может испортить ткань и ее цвет. Но если вы носите платье в жаркий летний день, лучше стирать его только после одного использования, так как оно впитало бы много пота.

Бюстгальтер

В отличие от нижнего белья, бюстгальтеры не нужно стирать после каждого использования. Пока вы проветриваете его между каждым ношением, вы можете носить бюстгальтер 4 раза. Это не относится к спортивным бюстгальтерам.

Носки, колготки и чулки

Носки содержат много бактерий и грязи, которые вы собрали ногами, поэтому после всего лишь одного ношения необходимо бросить их в стирку.

Спортивная одежда

Спортивную одежду следует стирать каждый раз после ношения в тренажерном зале. Неважно, как долго вы тренировались, вы потели и касались разных машин и устройств.

Пижама

Запах грязной пижамы может испортить вам спокойный сон, заставляя чувствовать себя усталым. Так что заботьтесь о своем сне, сохраняя пижаму чистой. Кроме того, лучше всего принять душ перед сном, в этом случае вы можете использовать их до 4 раз.

Обувь

Обувь следует чистить каждый раз, когда она загрязняется и в соответствии с их состоянием. Только будь уверен, что ты не испортишь их водой.

Юбки, брюки и шорты