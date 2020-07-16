Ирина Горбачева снялась обнаженной, анонсируя последнюю серию сериала

Российская актриса Ирина Горбачева поделилась в социальных сетях откровенной фотосессией, пишет Topnews.
«Завтра последняя серия «Чики». Сказать, что я горжусь всеми в нашей команде, ничего не сказать …или завтра сказать. Все кто говорил: «дождусь выхода всех серий и посмотрю» — welcome», — написала Ирина Горбачева.
Актриса также уточнила, что в ходе просмотра сериала зрителей ждут «русские горки, после которых отдышка, шок, слезы, аритмия обеспечены».
В комментариях подписчики пишут, что они с нетерпением ждут развязки сериала, и что Ирина «просто невозможно красива».