Ужасы на улицах Таллинна: окровавленные люди перепугали жителей города

Я захожу на съемочную площадку и тут же окунаюсь в атмосферу средневековья. В телеге лежит изможденный полуголый узник, а вокруг суетятся слуги, вельможи и господа в колоритных костюмах. Вдоль узкой улицы разбросано сено и земля, надеюсь, что это все-таки была земля, а удачно подобранные декорации не дают ни на секунду сомневаться, что мы переместились в XV век.

Даа...в XV веке о душе можно было только мечтать. На съемках фильма «Аптекарь Мельхиор» ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Про аптекаря Мельхиора, чьи приключения уже много лет не покидают хит-парады книжных продаж, снимут три фильма. 13 июля состоялись съемки первой части трилогии «Аптекарь Мельхиор» по оригинальному сценарию, написанному Индреком Харгла, Элмо Нюганеном и Олле Мирме по мотивам романа Индрека Харгла «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте». В роли аптекаря Мельхиора выступает Мяртен Метсавийр, а остальные главные роли исполняют Ало Кырве и Маарья Йоханна Мяги, а также Эдуард Теэ.

Кроме Таллинна съемки будут происходить в Нарве, Пуртсе, Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Латвии.

Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача – раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части аптекарь Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия.

Когда мы говорим о средневековом аптекаре, то на ум сразу приходит самая старая аптека Таллинна, находящаяся на Ратушной площади, однако специально для съемок была сконструирована средневековая аптека, в которой, по сюжету, и будет работать аптекарь Мельхиор.

Мяртен Метсавийр в роли аптекаря Мельхиора ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«По истории, он, аптекарь Мельхиор, не работал в аптеке на Ратуше, но он хотел попасть туда. Он был вторым аптекарем в городе, но он хотел стать лучшим»,

— рассказал Элмо о главном герое увлекательной средневековой саги.

Серия фильмов будет снята в детективном и приключенческом жанре. Ранее режиссер Элмо Нюганен прославился своими картинами «Мандарины», «1944» и «Имена в граните», которые были сняты в историческом жанре и рассказывали о судьбах людей в переломное военное время.

Фильм «Мандарины» 2013 года принес Элмо Нюганену известность на международной арене, был номинирован на премию «Золотой Глобус» и ряд других премий, а также собрал много наград.

Почему на сей раз режиссер решил поработать в жанре альтернативной истории? Элмо ответил, что к истории и историческим романам у него всегда был особый интерес, так как это стимулирует воображение.

Сможет ли фильм «Аптекарь Мельхиор» повторить успех фильма «Мандарины» и стать популярным за пределами Эстонии?

Нюганен предположил, если картина будет рассказывать про XV век, то вполне вероятно, это сможет заинтересовать европейского зрителя.