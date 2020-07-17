Ужасы на улицах Таллинна: окровавленные люди перепугали жителей города
Limon.ee побывал на съемках первой части трилогии «Аптекарь Мельхиор» по мотивам романа Индрека Харгла про ужасающую волну убийств, прокатившихся в средневековом Таллинне. Режиссер Элмо Нюганен и другие участники этого захватывающего действия рассказали о съемочном процессе, самом аптекаре Мельхиоре, а также о том, на какие жертвы придется пойти актерам.
Я захожу на съемочную площадку и тут же окунаюсь в атмосферу средневековья. В телеге лежит изможденный полуголый узник, а вокруг суетятся слуги, вельможи и господа в колоритных костюмах. Вдоль узкой улицы разбросано сено и земля, надеюсь, что это все-таки была земля, а удачно подобранные декорации не дают ни на секунду сомневаться, что мы переместились в XV век.
Про аптекаря Мельхиора, чьи приключения уже много лет не покидают хит-парады книжных продаж, снимут три фильма. 13 июля состоялись съемки первой части трилогии «Аптекарь Мельхиор» по оригинальному сценарию, написанному Индреком Харгла, Элмо Нюганеном и Олле Мирме по мотивам романа Индрека Харгла «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте». В роли аптекаря Мельхиора выступает Мяртен Метсавийр, а остальные главные роли исполняют Ало Кырве и Маарья Йоханна Мяги, а также Эдуард Теэ.
Кроме Таллинна съемки будут происходить в Нарве, Пуртсе, Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Латвии.
Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача – раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части аптекарь Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия.
Когда мы говорим о средневековом аптекаре, то на ум сразу приходит самая старая аптека Таллинна, находящаяся на Ратушной площади, однако специально для съемок была сконструирована средневековая аптека, в которой, по сюжету, и будет работать аптекарь Мельхиор.
«По истории, он, аптекарь Мельхиор, не работал в аптеке на Ратуше, но он хотел попасть туда. Он был вторым аптекарем в городе, но он хотел стать лучшим»,
— рассказал Элмо о главном герое увлекательной средневековой саги.
Серия фильмов будет снята в детективном и приключенческом жанре. Ранее режиссер Элмо Нюганен прославился своими картинами «Мандарины», «1944» и «Имена в граните», которые были сняты в историческом жанре и рассказывали о судьбах людей в переломное военное время.
Фильм «Мандарины» 2013 года принес Элмо Нюганену известность на международной арене, был номинирован на премию «Золотой Глобус» и ряд других премий, а также собрал много наград.
Почему на сей раз режиссер решил поработать в жанре альтернативной истории? Элмо ответил, что к истории и историческим романам у него всегда был особый интерес, так как это стимулирует воображение.
Сможет ли фильм «Аптекарь Мельхиор» повторить успех фильма «Мандарины» и стать популярным за пределами Эстонии?
Нюганен предположил, если картина будет рассказывать про XV век, то вполне вероятно, это сможет заинтересовать европейского зрителя.
«Он должен быть интересным для нашего зрителя и уже потом для других»,
— расставил приоритеты режиссер.
Бюджет на производство трилогии составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд «Капитал культуры Эстонии». Трилогия будет создана при поддержке Вируского фонда кино, Saarte Fond, National Film Centre of Latvia, Elisa и Kanal2.
«15 процентов финансирует государство, а все остальное - это частные деньги»,
— Элмо ответил на вопрос о финансировании проекта.
Первые съемки начались в июле 2020 года, а на экраны «Аптекарь Мельхиор» выйдет осенью следующего года. Съемки второго фильма начнутся в сентябре, а третьего – в ноябре 2020 года. Прокат второй и третьей частей трилогии намечен на 2022 год.
По словам сценариста Олле Мирме, желающие могут поучаствовать в съемках и попробовать себя в роли монаха или монахини. Достаточно заполнить данную форму.
«Странные и забавные рецепты на основе пудры мумии или же крови для приготовлений зельев аптекаря Мельхиора мы находили в книгах Индрека Халгра»,
— говорит Олле.
Также исполнитель главной роли, Мяртен Метсавийр, посетовал на отсутствие парикмахерских в те времена, поэтому люди предпочитали носить длинные волосы или же брили голову наголо.
«Если вы хотите отдохнуть от современного ритма жизни и окунуться в атмосферу золотой эпохи Таллинна, просто следуйте за Мельхиором и Индреком Харгла»,
– советует режиссер Элмо Нюганен.
Будем с нетерпением ждать выхода фильма «Аптекарь Мельхиор»!
Смотрите нашу эксклюзивную галерею, как на узких улочках Старого города проходят съемки детективной средневековой саги о приключениях аптекаря Мельхиора!
В связи со съемками «Аптекаря Мельхиора» улица Айда в Таллинне будет перекрыта до 21 июля.