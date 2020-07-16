«Ты пчела, я пчеловод»: смотрите, как оригинально лондонский бар соблюдает необходимые меры безопасности!

Лондонский бар Mr Fogg’s House of Botanicals придумал оригинальное решение, позволяющее соблюсти все необходимые меры безопасности – сотрудники заведения надели костюмы пчеловодов, передает издание Stolitsa.ee.
Mr Fogg’s House of Botanicals славится своими коктейлями в ботаническом стиле и экзотическим декором в духе романа Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней».
Большое количество живых растений в интерьере бара натолкнули владельцев на мысль использования тематики пчеловодства. Хотя ношение таких костюмов может показаться немного странным, это отличный способ обеспечить безопасность работников, сохраняя при этом возможность качественно выполнять свою работу.
«Люди вряд ли захотят сидеть в баре, будучи окруженными массивными пластиковыми перегородками, поэтому мы придумали серию забавных решений, которые будут органично вплетены в наш опыт общения с клиентами и, возможно, даже улучшат его», – говорит соучредитель Mr Fogg’s House of Botanicals Чарли Гилкс.