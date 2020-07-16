«Ты пчела, я пчеловод»: смотрите, как оригинально лондонский бар соблюдает необходимые меры безопасности!

Mr Fogg’s House of Botanicals славится своими коктейлями в ботаническом стиле и экзотическим декором в духе романа Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней».

Большое количество живых растений в интерьере бара натолкнули владельцев на мысль использования тематики пчеловодства. Хотя ношение таких костюмов может показаться немного странным, это отличный способ обеспечить безопасность работников, сохраняя при этом возможность качественно выполнять свою работу.