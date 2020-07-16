Предупрежден — значит вооружен: ученые выяснили, как обезвредить комаров

В ходе иследования ученые изучили комаров желтолихорадочных Aedes aegypti, самки которого переносят опасные заболеваний. При этом самцы данного вида не кусаются, поэтому опасности не несут. Биологи проанализировали доминантный локус в одном из пары хромосом – М-локуса, который определяет мужской пол.

Специалисты вставили ген Nix – обнаруженный ранее мужской определяющий ген в М-локусе Aedes aegypti – в хромосомную область, которая наследуется самками. Оказалось, что этого достаточно, для того чтобы превратить самок в фертильных самцов с мужской экспрессией генов. Вместе с тем генетически модифицированные комары не умели летать, так как не наследовали ген myo-sex, тоже расположенный в М-локусе.