Сказочные мотивы: в Ласнамяэ на выходных будет создан объект уличного искусства

«Когда мы создавали наше объединение, то думали о том, что хотим добавить цвета в Ласнамяэ. Поэтому одним из первых наших мероприятий стал проект „Ласнакраски“, в рамках которого совместно с жителями была раскрашена в яркие цвета лестница Котка. Затем мы украшали мозаикой бетонные шарики в парке Кивила, красили вместе с детьми рампы на Раадику. Мы видим, как преображается монотонное пространство, с какой радостью участвуют в таких мероприятиях люди. В этом году решили украсить муралом (большое изображение на стенах зданий – Ред.) стену библиотеки Лаагна, во дворе которой находится общинный огород», – сказала активист «Ласнаидеи» Полина Ляшева.

Участие в создании нового объекта уличного искусства может принять каждый – в первый день художники нанесут на стену контуры будущего рисунка, и во второй день можно будет их закрашивать. Если не хочется пачкаться краской, можно будет порисовать мелками на асфальте, поиграть в настольный теннис, полюбоваться цветущими в огороде растениями, помочь строить беседку или заполнять землей новые грядки. Найдется занятие и для малышей: в огороде есть песочница и много игрушек.

По мнению художника Андрея Кедрина, в Таллинне в целом не хватает хороших муралов и монументальных росписей городского пространства. Ласнамяэ представляется Андрею как идеальная площадка для уличного искусства и, по его представлению, вместо борьбы с незаконными граффити лучше дать возможность жителям района применить свои силы и умения для создания живописного пространства, наполненного новым смыслом.