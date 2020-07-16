Кто бы мог подумать, как Меладзе отреагирует на случайно врезавшуюся в него поклонницу

В Mercedes-Benz Меладзе врезался другой автомобиль, в результате чего на машине певца остались царапины. Девушка за рулем признала свою вину и попросила прощения у артиста в социальной сети Instagram.

«Валериан, простите меня, пожалуйста, что слегка поцарапала машину. Я честно не видела! В качестве извинений я скачаю все ваши песни в айтюнс! Я всегда слушаю ваши песни и очень вас люблю», – рассказала автомобилистка.

Меладзе высоко оценил искренность девушки и ее «оригинальное чистосердечное признание». «Конечно, я ее простил», – рассказал певец. Поклонники Меладзе поддержали его поступок, назвав его «человеком с добрым сердцем». По мнению фанатов, это «самый милый исход ДТП».