Солистка «Ночных снайперов» Арбенина рассказала, что значит интригующее название нового альбома группы

У российской рок-группы «Ночные снайперы» вышел новый альбом «О2». Лидер группы Диана Арбенина рассказала, с чем связано его название, передает 24МИР.
Музыкант пояснила, что название пластинки имеет отношение к одному из элементов химической таблицы Менделеева – кислороду. Она считает этот элемент одним из самых важных. Арбенина выразила благодарность музыкантам за желание «поделиться кислородом» и пожелала удачи и возобновления концертной деятельности.
Напомним, в начале июня Леди Гага представила шестой альбом Chromatica, в котором есть песни, записанные вместе с Элтоном Джоном, Арианой Гранде и группой Blackpink. А в конце июня российский рок-исполнитель Борис Гребенщиков выложил в интернет свой новый альбом «Знак огня».