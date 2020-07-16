Солистка «Ночных снайперов» Арбенина рассказала, что значит интригующее название нового альбома группы

Музыкант пояснила, что название пластинки имеет отношение к одному из элементов химической таблицы Менделеева – кислороду. Она считает этот элемент одним из самых важных. Арбенина выразила благодарность музыкантам за желание «поделиться кислородом» и пожелала удачи и возобновления концертной деятельности.