Айза Анохина извинилась за высказывания о войне в Чечне в интервью Ксении Собчак

Кроме того, бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что хотела бы сменить фамилию, но не на девичью Вагапова, а взять совершенно новую. Такое желание Айза объяснила тем, что с чеченской фамилией ей сложно жить в "нечеченском мире". Анохина также вспомнила, как еще в школе просила учителей не рассказывать о ее национальности, чтобы ее не обзывали одноклассники.

Но затем в сети появилось видео, на котором Анохина приносит свои извинения за сказанное в интервью.

Приношу свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской Республики. Еще раз хочу извиниться и сказать, что впредь я больше никогда не буду высказываться на эту тему,

— сказала Айза.

Она также отметила, что ее отец уже не работает в спецслужбах и "не является причиной чьей-либо гибели и не имеет отношения к событиям в Чечне тех лет".

Примечательно, что видео из аккаунта Анохиной было потом удалено, но к тому моменту уже успело разойтись по сети.

В комментариях пользователи отметили, что на кадрах Айза выглядит очень напряженной и даже напуганной, и предположили, что ей могли поступать угрозы.

Ситуацию уже прокомментировала и Ксения Собчак, которая вызвала Айзу на откровенный разговор.

Похоже, у Гуфа с Айзой это семейное: в начале дать крутое интервью, сказать, что думаешь, даже если жестко, а потом зачем-то извиняться,

— написала Ксения в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) также после интервью у Собчак публично приносил свои извинения за неосторожное высказывание в адрес кавказских девушек (Гуф сказал, что вообще они ему нравятся, и вспомнил Айзу, но употребил сленговое определение с негативной окраской).

Осуждать свою гостью Собчак не стала — наоборот, призвала всех посмотреть интервью.

Всем советую. Про Дудаева очень круто Айза рассказывает,