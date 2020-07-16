«На седьмом небе от счастья»: Смотрите, как Светлана Бондарчук проводит время с возлюбленным на море

«Отличное фото», «Ноги – отпад», «Какая вы красивая пара», «Вы лучшие, ребята!», «Крутые фото и вы крутые», «Какая красивая пара! Такие здесь счастливые и солнечные», «Очень красиво получилось», — комментируют подписчики.

Напомним, Светлана ранее была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. В 2016 году главный редактор HELLO! объявила о расставании с супругом. Пара осталась в хороших отношениях, вместе они вырастили двоих детей — Сергея и Варвару.