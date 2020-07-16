В прошлом месяце на свет появились уже третьи в этом году тройняшки в Эстонии

В июне, месяце защиты детей, в 25-и семьях родились близнецы. В Ида-Вирумаа на свет появились третьи тройшянки - двое мальчиков и одна девочка. Двойняшек тоже родилось больше чем обычно - если обычно в месяц рождалось порядка 20-и пар, в июне родилось 24: семь пар мальчиков, восемь пар девочек и 9 смешанных пар,

- отметила министр народонаселения Рийна Солман, которая поздравила всех новоиспеченных родителей.

Первые тройняшки в 2020 году родились в январе в Тарту, вторые - в мае в Таллинне. Все они - мальчики.

В Таллинне в июне зарегистрировано 388 новорожденных, в Харьмаа - 191, на Хийумаа - 9, в Ида-Вирумаа - 87, в Йыгевамаа - 27, в Ярвамаа - 29, в Ляэнемаа - 19, в Ляэне-Вирумаа - 46, в Пылвамаа - 23, в Пярнумаа - 79, в Рапламаа - 31, на Сааремаа - 27, в Тартумаа - 155, в Валгамаа - 25, в Вильяндимаа - 47 и в Вырумаа - 28.

Самыми популярными именами для девочек в июне стали Элли, Мария, София (8), Оливия (7), Лооре и Миртель (6). Мальчиков чаще всего называли Оскар(14), Якоб (8), Артур, Хенри, Керон, Лукас и Робин (7).

В прошлом месяце было зарегистрировано 480 бракосочетаний. 200 пар расторгли брак. Зарегистрировано 1178 смертей.

Новые имена взяли 139 человек, из них 96 человек изменили фамилию, 37 имя и 6 человек решили изменить и имя, и фамилию. Среди них 92 женщины и 47 мужчин.