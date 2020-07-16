Чт, 16.07.2020
Zanzibar в Ласнамяэ закрылся, но вместо него народ теперь зажигает в новом ирландском пабе! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Предпочел бы не видеть ее»: Аршавин встретился с Барановской

Андрей Аршавин и Юлия Барановская.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM

Андрей Аршавин дал откровенное интервью. Прославленный футболист рассказал об отношениях с детьми от Юлии Барановской и Алисы Казьминой, пишут Дни.ру.

Семь лет назад распалась семья Андрея Аршавина и Юлии Барановской. До этого времени пара считалась одной из самых крепких и гармоничных. Тем сенсационнее оказалось их расставание. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что на момент разрыва с Аршавиным Барановская была беременна третьим ребенком. Тем не менее, Юлия смогла использовать это испытание себе во благо. Сейчас она успешно работает на Первом канале и являет собой пример для десятков тысяч женщин.

Многие годы Андрей Аршавин не общался с детьми. Лишь с прошлого года ему удалось наладить с ними отношения. Сейчас ребята периодически проводят время в компании именитого отца. А вот что касается отношений Андрея и Юлии, то, по всей видимости, они крайне натянуты.

В принципе, свою первую жену Юлю я видел один раз за семь лет – и то случайно. Предпочел бы и в тот раз не видеть ее. Благо, дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу,

– признался Андрей Аршавин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) on

При этом футболист заявил, что не чувствует какого-то укора со стороны сыновей и дочери за все годы разлуки.

Может быть, у них и есть какие-то обиды, может быть, они что-то говорят маме, но вот в лицо они мне никаких претензий не высказывали. Хотя я тут у старшего недавно спросил: «Артем, а ты почему учишься до конца июня?» А он отвечает: «Пап, я вообще-то с первого класса так учусь». То есть в такой форме мне, конечно, прилетает, но в целом, думаю, что у нас все нормально с детьми,

– рассказал спортсмен.

Отметим, что Андрей Аршавин оставил Юлию Барановскую и детей ради журналистки Алисы Казьминой. Спустя время влюбленные оформили отношения, а вскоре у них родилась дочь Есения. Вот только этот брак долго не продлился. Сейчас футболист не видится с младшей дочкой.

НАВЕРХ