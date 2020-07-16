«Предпочел бы не видеть ее»: Аршавин встретился с Барановской

Может быть, у них и есть какие-то обиды, может быть, они что-то говорят маме, но вот в лицо они мне никаких претензий не высказывали. Хотя я тут у старшего недавно спросил: «Артем, а ты почему учишься до конца июня?» А он отвечает: «Пап, я вообще-то с первого класса так учусь». То есть в такой форме мне, конечно, прилетает, но в целом, думаю, что у нас все нормально с детьми,