«Предпочел бы не видеть ее»: Аршавин встретился с Барановской

Андрей Аршавин дал откровенное интервью. Прославленный футболист рассказал об отношениях с детьми от Юлии Барановской и Алисы Казьминой, пишут Дни.ру.
Семь лет назад распалась семья Андрея Аршавина и Юлии Барановской. До этого времени пара считалась одной из самых крепких и гармоничных. Тем сенсационнее оказалось их расставание. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что на момент разрыва с Аршавиным Барановская была беременна третьим ребенком. Тем не менее, Юлия смогла использовать это испытание себе во благо. Сейчас она успешно работает на Первом канале и являет собой пример для десятков тысяч женщин.
Многие годы Андрей Аршавин не общался с детьми. Лишь с прошлого года ему удалось наладить с ними отношения. Сейчас ребята периодически проводят время в компании именитого отца. А вот что касается отношений Андрея и Юлии, то, по всей видимости, они крайне натянуты.
В принципе, свою первую жену Юлю я видел один раз за семь лет – и то случайно. Предпочел бы и в тот раз не видеть ее. Благо, дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу,
– признался Андрей Аршавин.
При этом футболист заявил, что не чувствует какого-то укора со стороны сыновей и дочери за все годы разлуки.
Может быть, у них и есть какие-то обиды, может быть, они что-то говорят маме, но вот в лицо они мне никаких претензий не высказывали. Хотя я тут у старшего недавно спросил: «Артем, а ты почему учишься до конца июня?» А он отвечает: «Пап, я вообще-то с первого класса так учусь». То есть в такой форме мне, конечно, прилетает, но в целом, думаю, что у нас все нормально с детьми,
– рассказал спортсмен.
Отметим, что Андрей Аршавин оставил Юлию Барановскую и детей ради журналистки Алисы Казьминой. Спустя время влюбленные оформили отношения, а вскоре у них родилась дочь Есения. Вот только этот брак долго не продлился. Сейчас футболист не видится с младшей дочкой.