«Почему вы не стареете?» Ирина Нельсон в купальнике привела поклонников в восторг

48-летняя Ирина Нельсон поразила поклонников подтянутой фигурой. Певица снялась в купальнике и поделилась снимком в своем Instagram, пишут Дни.ру.
Фото солистки группы REFLEX произвело фурор. К слову, артистка периодически публикует кадры, в том числе и с отдыха. На них она позирует в открытых купальниках.
Звезда показала снимок из Сочи. Она предстала с распущенными волосами в белом раздельным купальнике, украшенном кружевом, лежа перед бассейном. Ирина Нельсон отметила, что приняла участие в специальной фотосессии для журнала.
Ранее знаменитость поделилась еще одним кадром у бассейна – в ярко-оранжевом купальнике. "Почему вы не стареете?? Все ваши сверстницы уже кошелки давно, посмотрите на них! С жиру многие лопаются!" – эмоционально прокомментировала снимок одна из подписчиц Ирины Нельсон.