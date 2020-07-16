«Почему вы не стареете?» Ирина Нельсон в купальнике привела поклонников в восторг

Фото солистки группы REFLEX произвело фурор. К слову, артистка периодически публикует кадры, в том числе и с отдыха. На них она позирует в открытых купальниках.

Звезда показала снимок из Сочи. Она предстала с распущенными волосами в белом раздельным купальнике, украшенном кружевом, лежа перед бассейном. Ирина Нельсон отметила, что приняла участие в специальной фотосессии для журнала.