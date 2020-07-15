Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя требует астрономическую сумму с актера

И правозащитника, и актера удивила озвученная сумму. По словам Пашаева, Ефремов до этого был готов выплатить семье Захарова определенную сумму, но не думал, что речь будет идти о 40 миллионах (500 000 евро).

Напомним, что следствие официально признало потерпевшими четверых человек — жену Сергея Захарова, с которой он не жил вместе 22 года, двоих сыновей и брата.

Также Пашаев подчеркнул, что именно по этой причине решил больше не контактировать с близкими Захарова, так его не устраивают их требования.

«Подождите. Это вообще что такое? Там что, на иждивении несовершеннолетние дети, инвалиды или студенты, которые учатся на платной основе? Все дети, слава Богу, большие, здоровые, самостоятельные. С женой Захаров 22 года не проживал. Да, Ефремов готов был компенсировать моральный вред, но не такими суммами», — приводит слова адвоката издание «СтарХит».

Примечательно, что, несмотря на то, что Пашаев был практически единственным адвокатом, который согласился вести дело Ефремова, актер недавно заявил, что хочет поменять представителя. Михаил Олегович заявил, что хочет, чтобы его интересы представлял Петр Хархорин.