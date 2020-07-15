Олег Газманов о важном событии в семье: «Надо это как-то пережить»

Олег Газманов с супругой Мариной женаты уже 17 лет, но каждую годовщину они отмечают, как первую. С признаниями в любви, подарками и сюрпризами. В честь этого дня певец сделал неожиданное заявление, передает 7дней.ру.
«Сегодня в моей семье розовый день! Годовщина свадьбы, 17 лет наших официальных отношений! Утренняя суета: моя Марина и дети украшают дом и облачаются во всё РОЗОВОЕ. Надо как-то выдержать это МИМИМИ. Я осуществил сегодня ещё одну мечту моей Маруси. Смотрите сторис!» — заинтриговал поклонников певец. Виновники торжества облачились в ярко-розовые костюмы, весь интерьер украсили розовыми цветами.
Но самое главное — сюрприз, представленный в сторис! Супруги устроили роскошную фотосессию на живых альпаках, которые довольно забавно смотрелись в интерьерах дома.
Неудивительно, что певец так любит радовать свою любимую и делать ей сюрпризы. Недавно жена Олега Газманова Марина опубликовала смелый снимок. На фотографии она запечатлена в наряде с эффектным декольте, подчеркивающим все ее достоинства. Марина выглядит настоящей королевой. Подписчики, как и муж, по достоинству оценили публикацию супруги певца.
«Вы – секс-бомба!», «До чего же вы прекрасны!», «Богиня!», «Красотка!» — писали они. Стоит отметить, что этой весной Марине исполнился 51 год. Это не устает поражать интернет-пользователей, которые не раз отмечали, что на вид Марине не дашь больше 35 лет.
Марина много времени уделяет своему внешнему виду, она придерживается здорового образа жизни, правильно питается и, конечно, занимается спортом. При этом она неоднократно отмечала, что для женской красоты и здоровья крайне вредны силовые нагрузки. «Я много раз пыталась себя уплотнить и всегда один и тот же результат: три недели таких тренировок — и я заболеваю. Потом надо всё начинать сначала. Я стала прислушиваться к своему организму внимательнее! Поэтому я танцую, занимаюсь балетной растяжкой, увлекаюсь скандинавской ходьбой и хожу на sup border», — раскрывала Газманова секрет идеальной фигуры.