Олег Газманов о важном событии в семье: «Надо это как-то пережить»

«Сегодня в моей семье розовый день! Годовщина свадьбы, 17 лет наших официальных отношений! Утренняя суета: моя Марина и дети украшают дом и облачаются во всё РОЗОВОЕ. Надо как-то выдержать это МИМИМИ. Я осуществил сегодня ещё одну мечту моей Маруси. Смотрите сторис!» — заинтриговал поклонников певец. Виновники торжества облачились в ярко-розовые костюмы, весь интерьер украсили розовыми цветами.

Но самое главное — сюрприз, представленный в сторис! Супруги устроили роскошную фотосессию на живых альпаках, которые довольно забавно смотрелись в интерьерах дома.

Неудивительно, что певец так любит радовать свою любимую и делать ей сюрпризы. Недавно жена Олега Газманова Марина опубликовала смелый снимок. На фотографии она запечатлена в наряде с эффектным декольте, подчеркивающим все ее достоинства. Марина выглядит настоящей королевой. Подписчики, как и муж, по достоинству оценили публикацию супруги певца.

«Вы – секс-бомба!», «До чего же вы прекрасны!», «Богиня!», «Красотка!» — писали они. Стоит отметить, что этой весной Марине исполнился 51 год. Это не устает поражать интернет-пользователей, которые не раз отмечали, что на вид Марине не дашь больше 35 лет.