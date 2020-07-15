Эстонская красотка сходила на тренинг по эротическому массажу и научилась удовлетворять своего мужчину. А вы?

«Если вы думаете, что знаете очень много, вы можете даже не предполагать, сколько всего вы можете ещё узнать. Здесь всех принимают очень тепло», - Нау хвалит и призывает своих фанатов тоже пойти на этот тренинг, пишет ELU24.

Мерилин признает, что она пошла на тренинг, потому что у неё никогда не было возможности предложить удовлетворение мужчине: «Я сидела и думала, что никто не спросит о моем сексуальном опыте, особенно если мне 26 лет. Я не знала, как на меня посмотрят, когда узнают, что у меня никогда не было мужчины. Но обстановка была такой прекрасной, и женщины были безумно открытые».