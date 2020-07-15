Эстонская красотка сходила на тренинг по эротическому массажу и научилась удовлетворять своего мужчину. А вы?

Эстонская звезда Мэрилин Нау недавно ходила на тренинг по лингам-массажу, который проводила секс-эксперт Эпп Кярсин, главным образом потому, что у нее никогда не было возможности удовлетворить мужчину.
«Если вы думаете, что знаете очень много, вы можете даже не предполагать, сколько всего вы можете ещё узнать. Здесь всех принимают очень тепло», - Нау хвалит и призывает своих фанатов тоже пойти на этот тренинг, пишет ELU24.
Мерилин признает, что она пошла на тренинг, потому что у неё никогда не было возможности предложить удовлетворение мужчине: «Я сидела и думала, что никто не спросит о моем сексуальном опыте, особенно если мне 26 лет. Я не знала, как на меня посмотрят, когда узнают, что у меня никогда не было мужчины. Но обстановка была такой прекрасной, и женщины были безумно открытые».
Однако красотка предупреждает, что нет смысла подписчикам-мужчинам забрасывать её сообщениями. «Этот навык, которым я овладела на тренинге, только для моего любимого мужчины. Тому, которому я могу на 100% доверять. Чтобы свободно вступить в отношения, я должна быть уверена в человеке. Я не против кого-то. Я очень открытый человек, но мне не хватает доверия», - добавила она.