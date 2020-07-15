Женский пол в восторге: Сергей Лазарев показал откровенное фото с оголенным торсом

Сергей Лазарев опубликовал фото, приятно удивившее его поклонников. На снимке он запечатлен в полурасстегнутых голубых джинсах и простой белой футболке, которую игриво приподнял, демонстрируя накачанный пресс. Это не новая фотография — чего, впрочем, Сергей и не скрывает. «Доброе утро», — поздоровался 37-летний исполнитель, добавив хештеги «Я не могу молчать» и «Было дело, было тело».

«Да вы и сейчас ого-го!», «Какой шикарный!», «О, архивные фото пошли… У меня и так жарко, а после этого фото я просто горю», — признаются подписчицы.

Очевидно, участник «Евровидения» ностальгирует по прежней идеальной фигуре. Совсем недавно Лазарев жаловался поклонникам на несколько лишних килограммов, набранных за время карантина. «Ну короче, надо срочно возвращаться в эту форму))) хватит сопли жевать. Залы открылись, все на спорт!!! Я уже)))» — резюмировал Лазарев, показав архивное фото в плавках.

Фанаты принялись утешать артиста, уверяя, что пара лишних кило его наверняка не испортили. Правда, нашлись и скептики, заявившие Сергею, что с его-то доходами он давно бы мог устроить спортзал на дому.