Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» показала, какой была ее фигура раньше

44-летняя бразильянка Анна Луиза Фрейтас — суперпопулярная бодибилдерша не только у себя на родине, но и в мире. Тысячи поклонников следят за процессом ее трансформации. С 26 лет она неустанно трудится над усовершенствованием своих форм, занимаясь тяжелой атлетикой.

Анна Луиза — обладательница удивительно тонкой талии, которую может обхватить собственными руками. Особенно контрастно смотрятся ее необычайно большие бедра, благодаря которым она и получила известность за пределами своей страны. В Сети им даже дали прозвище «бедра-убийцы». А на днях, чтобы показать, какой прогресс совершила, Анна Луиза продемонстрировала подписчикам свое фото, сделанное в юности.

Да, на фото совершенно два разных человека — такой результат поразит кого угодно. Кстати, некоторых фанатов восхитила не трансформация, а фото из прошлого Анны Луизы: «Ты была такой красоткой!», «Похожа на Памелу Андерсон», «Просто спасательница Малибу! Я влюбился».