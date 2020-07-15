Ср, 15.07.2020
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Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» показала, какой была ее фигура раньше

44-летняя бразильская бодибилдерша Анна Луиза Фрейтас.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Тысячи девушек мечтают о пышных бедрах и неустанно занимаются в спортзале. Но важно знать меру и не переборщить, как это сделала спортсменка из Бразилии. Бодибилдерша, прославившаяся «бедрами-убийцами», показала, какой была ее фигура до занятий спортом, пишет портал Открыто.lv.

44-летняя бразильянка Анна Луиза Фрейтас — суперпопулярная бодибилдерша не только у себя на родине, но и в мире. Тысячи поклонников следят за процессом ее трансформации. С 26 лет она неустанно трудится над усовершенствованием своих форм, занимаясь тяжелой атлетикой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анна Луиза — обладательница удивительно тонкой талии, которую может обхватить собственными руками. Особенно контрастно смотрятся ее необычайно большие бедра, благодаря которым она и получила известность за пределами своей страны. В Сети им даже дали прозвище «бедра-убийцы». А на днях, чтобы показать, какой прогресс совершила, Анна Луиза продемонстрировала подписчикам свое фото, сделанное в юности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Да, на фото совершенно два разных человека — такой результат поразит кого угодно. Кстати, некоторых фанатов восхитила не трансформация, а фото из прошлого Анны Луизы: «Ты была такой красоткой!», «Похожа на Памелу Андерсон», «Просто спасательница Малибу! Я влюбился».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нужно отметить, что Анна Луиза демонстрирует свою фигуру не только в бикини. Прозрачные платья и комбинезоны в крупную сетку тоже прекрасно демонстрируют ее тело.

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