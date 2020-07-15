Стало известно, на кого Гарик Харламов променял Кристину Асмус

Как в последнее время активно пишут российские СМИ, Харламов «ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду «Однажды в России» на ТНТ». Интересно, что Кошкина сейчас находится как раз в активном поиске.

Добавим, что Яна Кошкина очень дружна с другом Харламова юмористом Тимуром Батрутдиновым. Их ранее даже подозревали в романе. Девушка родилась в Санкт-Петербурге. Ей сейчас 30 лет. Ранее сама Яна Кошкина утверждала, что у нее есть молодой человек, которого, однако, она не хочет представлять публике. Впрочем, это было два года назад. Тогда звезда говорила, что они якобы планируют свадьбу. Время идет, а дата торжества до сих пор не объявлена, поэтому не исключено, что Харламов сейчас действительно приударил за одинокой Кошкиной.