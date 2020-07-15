Ср, 15.07.2020
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Стало известно, на кого Гарик Харламов променял Кристину Асмус

Гарик Харламов

ФОТО: скриншот с youtube.com

Комику в последнее время активно приписывают роман со звездой канала ТНТ.

Комик Гарик Харламов, который не так давно объявил о расставании с женой - актрисой Кристиной Асмус, возможно, встречается со звездой канала ТНТ Яной Кошкиной.

Как в последнее время активно пишут российские СМИ, Харламов «ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду «Однажды в России» на ТНТ». Интересно, что Кошкина сейчас находится как раз в активном поиске.

Более того, ранее известный сводник Петр Листерман рассказывал, что имел разговор с Кошкиной. Она просила подобрать ей богатого молодого человека для создания семьи, сообщает «Собеседник».

Яна Кошкина

ФОТО: Instagram

Добавим, что Яна Кошкина очень дружна с другом Харламова юмористом Тимуром Батрутдиновым. Их ранее даже подозревали в романе. Девушка родилась в Санкт-Петербурге. Ей сейчас 30 лет. Ранее сама Яна Кошкина утверждала, что у нее есть молодой человек, которого, однако, она не хочет представлять публике. Впрочем, это было два года назад. Тогда звезда говорила, что они якобы планируют свадьбу. Время идет, а дата торжества до сих пор не объявлена, поэтому не исключено, что Харламов сейчас действительно приударил за одинокой Кошкиной.

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