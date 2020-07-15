«В женской груди важен лишь размер»: Жасмин без бюстгальтера поразила фанатов

42-летняя певица удивила поклонников. Жасмин стала героиней редкой пикантной фотосессии, пишет Cosmo.
Обычно скромная и сдержанная в нарядах звезда допустила небывалую для себя вольность. Жасмин позировала в белоснежном полупрозрачном брючном костюме. Она распахнула блейзер, под которым не оказалось бюстье.
Певица приняла красивую позу и стыдливо прикрыла грудь рукой. Звезде сделали красивый макияж с акцентом на глаза. Ее темные локоны уложили в стильную укладку, создав эффект влажных волос. «В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется», - отметила Жасмин.
Поклонники артистки пришли в восторг от ее образа. Однако нашлись пользователи, которых насторожило столь откровенное фото. Самые преданные фанаты певицы встали на ее защиту.
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