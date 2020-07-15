«Взяла большой кредит»: фанатка Адель потратит миллион, чтобы выглядеть как похудевшая певица

В 2020 года стало известно, что певица Адель похудела на 45 килограммов и сильно изменилась. Один из двойников звезды, исполнительница Мария Герриотт, ради того чтобы не терять сходство с изменившейся звездой, решилась на хирургическое вмешательство.

Девушка собирается потратить около 11 тысяч фунтов (почти миллион рублей) на шунтирование желудка. В результате в организме пациентки будет создан резервуар, способный вмещать лишь небольшое количество пищи. Съеденная еда благодаря специально созданному пути будет миновать большую часть желудка. Мария уверена, что в итоге сможет снова стать похожей на Адель.

На операцию Герриотт толкнули комментарии пользователей сети о том, что она напоминает лишь «старую версию» певицы, а с «новой» у нее нет ничего общего, пишет The Sun.

Я взяла большой кредит, чтобы покрыть расходы на хирурга.

— признается Мария.