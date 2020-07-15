Олег Газманов отмечает годовщину свадьбы в окружении розового цвета

60-летний Олег Газманов рассказал о красивой семейной традиции, которую они с женой и детьми отмечают каждое 15 июля — день годовщины свадьбы певца с Мариной Муравьевой, пишет Экспресс газета.
Сегодня в моей семье розовый день! Годовщина свадьбы, 17-лет наших официальных отношений! Утренняя суета — моя жена и дети украшают дом и облачаются во все РОЗОВОЕ. Надо как-то выдержать это МИМИМИ,
— притворно посетовал Газманов в своем Instagram.
Народный артист женился на своей избраннице Марине 17 лет назад. Безумно влюбившись в красавицу, он оставил ради нее свою первую жену Ирину. Однако на протяжении долгих лет Олег обеспечивал и экс-супругу, и своего сына от первого брака Родиона.
Газманов называет Марину главной любовью своей жизни (если не считать музыку). Это ангел, который достался мне. Я, может, этого и не стою. Она просто чудесная женщина,
— признался исполнитель в одном из интервью.
У супругов двое детей — 22-летний Филипп и 16-летняя Марианна. Старшего сына Марины, родившегося в ее первом браке, Олег воспитал, как родного. У обоих детей, как считают поклонники, модельная внешность, поэтому их фото неизменно приводят подписчиков в восторг.