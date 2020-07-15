Олег Газманов отмечает годовщину свадьбы в окружении розового цвета

Сегодня в моей семье розовый день! Годовщина свадьбы, 17-лет наших официальных отношений! Утренняя суета — моя жена и дети украшают дом и облачаются во все РОЗОВОЕ. Надо как-то выдержать это МИМИМИ,

Народный артист женился на своей избраннице Марине 17 лет назад. Безумно влюбившись в красавицу, он оставил ради нее свою первую жену Ирину. Однако на протяжении долгих лет Олег обеспечивал и экс-супругу, и своего сына от первого брака Родиона.