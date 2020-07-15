Илья Авербух начал встречаться с Лизой Арзамасовой, когда ей было всего 17 лет

Я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка.

Как считает Родина, тогда Авербух скрывал свой роман с несовершеннолетней особой. Он понимал, что журналисты и общественное мнение будут против него. Быть предметом сплетен он не захотел. Сейчас же пришла пора раскрыть все карты. Арзамасовой, как она заверила, надоело скрываться от общественности. Дальше, как считает ведущая, семейство обзаведется ребенком. Это вполне логично в сложившейся ситуации. При этом Родина заметила, что Авербух не горит желанием заводить детей, но молодая актриса вполне может его переубедить, сообщает «Комсомольская правда».