Переболевшая коронавирусом Анита Цой задумывалась о самоубийстве

В своем Instagram-аккаунте певица рассказала, что COVID-19 сильно бьет по психике больного. Она с ужасом вспоминает тот день, когда к ней пришли мысли о самоубийстве.

Это случилось, когда на улице стояла жара, и артистке было очень трудно дышать. У нее началась паника. К счастью, Анита Цой вовремя взяла себя в руки и не допустила трагедии.

Я забилась в угол палаты, успокоилась и была рада, что в больнице есть с кем поделиться своими паническими атаками,

– поделилась исполнительница.

Звезду уже выписали из больницы домой. Несколько недель назад Аниту Цой доставили в одну из московских городских больниц. У певицы диагностировали COVID-19.