Ср, 15.07.2020
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Ольга Куриленко блеснула стройной фигурой в бикини во время падлсерфинга

Ольга Куриленко.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко продолжает свой летний отпуск. Звезда фильма о Джеймсе Бонде переболела коронавирусом и теперь наслаждается активным отдыхом в Мексике, пишет Сегодня.

В Instagram-аккаунте знаменитости появились фотографии, на которых она запечатлена на доске для серфинга. Новые снимки вызвали бурные обсуждения и комплименты со стороны поклонников – Ольга Куриленко выглядела блестяще в черном бикини.

"Девушка Бонда" занялась падлбордингом. Это относительно новый вид спорта, который быстро набирает популярность, ведь является альтернативой тренировкам в спортивном зале. Падлбординг похож на виндсерфинг и серфинг – человек перемещается на доске для серфинга стоя с помощью весла, лежа или же сидя, с помощью движений рук по воде.

Мое новое хобби,

– написала Ольга Куриленко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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