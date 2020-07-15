Ольга Куриленко блеснула стройной фигурой в бикини во время падлсерфинга

В Instagram-аккаунте знаменитости появились фотографии, на которых она запечатлена на доске для серфинга. Новые снимки вызвали бурные обсуждения и комплименты со стороны поклонников – Ольга Куриленко выглядела блестяще в черном бикини.

"Девушка Бонда" занялась падлбордингом. Это относительно новый вид спорта, который быстро набирает популярность, ведь является альтернативой тренировкам в спортивном зале. Падлбординг похож на виндсерфинг и серфинг – человек перемещается на доске для серфинга стоя с помощью весла, лежа или же сидя, с помощью движений рук по воде.