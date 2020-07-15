Сбросивший 100 килограммов Максим Фадеев дал совет на тему похудения

После завершения периода самоизоляции Фадеев не отказался от спорта. В одном из последних постов в Instagram продюсер рассказал, что бегает на улице.

По словам Фадеева, в похудении ему помогли только "вода определённой температуры" и ряд продуктов, при употреблении которых можно "ни в чём себе не отказывать".