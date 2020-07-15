«Ее видели в клубах с другими мужчинами»: сенсационные подробности развода Пелагеи

Когда стало известно о романе Пелагеи и Ивана Телегина, общественность неоднозначно отнеслась к этой новости. Ради голосистой певицы хоккеист оставил беременную подругу. Многих смущало то, что Пелагея старше Ивана. Звезда родила спортсмену дочь Таисию, также у него есть сын Марк, появившийся на свет в предыдущих отношениях.

Брак продержался всего три года, и развестись мирно Пелагея и Иван не смогли. Адвокат артистки заявил, что спортсмен перестал общаться с дочерью и принимать участие в ее жизни. Представитель исполнительницы подчеркнул: им нужны только алименты.

Телегин не согласен с такой постановкой вопроса. Он хочет разделить с Пелагеей дом и московскую квартиру. В близком окружении хоккеиста убеждены: артистка хочет выставить его в невыгодном свете, хотя у самой рыльце в пушку.

Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится?

– отметили приятели спортсмена.

Пелагея якобы отличается и властностью характера – она хотела сделать из супруга подкаблучника. Не добавило звезде очков и манипулирование ребенком, когда она поняла, что муж счастлив с другой и возвращаться не намерен.

Не дает Ивану видеться с дочерью – предлагает общаться только по видеосвязи. Ваня переживает. Он любит дочь и хочет принимать участие в воспитании Таисии, но Пелагея, с его слов, препятствует их встречам. То вывозит ребенка куда-то, то просто не пускает Ивана на порог,

– рассказали сенсационные подробности люди, близкие к хоккеисту.

Не все так просто и с алиментами. У спортсмена есть сын, поэтому сумма отчислений получается меньше, чем та, на которую рассчитывала Пелагея. Что касается квартиры, то она, по словам знакомых хоккеиста, была куплена на его деньги, а потом подарена теще.

Иван очень щедрый мужчина. Он безумно любил Пелагею и не жалел на нее денег. За три года брака, по его словам, Пелагея потратила из его средств 300 миллионов рублей. Он ее полностью обеспечивал,