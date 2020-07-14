Кейт Миддлтон изменила цвет волос!

Кейт Миддлтон, 38-летняя герцогиня Кембриджская недавно появилась на публике с новым цветом волос. Она хоть и не меняла прическу кардинально, однако ее локоны стали на несколько светлее и также волосы начали заметно блестеть, пишет Clutch.

Также некоторые обратили внимание на новый наряд герцогини — темное платье с крупными горошинами, кремовые босоножки и минимум макияжа:

Поклонники восхитились ее внешним видом, поделившись своими впечатлениями в комментариях: «Вау! Выглядит потрясающе!», «Неужели можно было выглядеть еще более красивой, милой и очаровательной? Но у Кейт получается!», «Волосы — бомба!», «Наша будущая королева сияет».

Если какая-либо королевская особа покажет тот или другой образ, то такая одежда впоследствии будет раскупаться лучше. А недавно многие модницы сделали для себя открытие. Оказывается, Кейт Миддлтон начала переходить на эко-стиль, который ранее любила и всячески отстаивала Меган Маркл.