Из-за проделки сына Криштиану Роналду грозит серьезный штраф

Форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду грозит штраф за поведение его маленького наследника. Как сообщает газета Repubblica (смотрите видео тут) , береговая охрана острова Мадейра начала расследование инцидента с участием 10-летнего сына футболиста.

Поводом для этого стал ролик, которым поделилась в Instagram сестра знаменитого игрока итальянской команды Эльма Авьеро. Она показала, как ее племянник Криштиану Роналду-младший самостоятельно рассекает на гидроцикле. Управление этим водным транспортным средством разрешено в Португалии только совершеннолетним, а сыну спортсмена всего 10 лет. Кроме того, на него нужна специальная лицензия.